BLACKPINK演唱會人潮太多 接近午夜完成疏運

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）韓國知名女子團體BLACKPINK今天在高雄世運主場館舉行演唱會，除了買票進場的人潮，還有許多歌迷待在場外聆聽，感受氣氛，由於人潮太多，疏運作業接近午夜12時才完成。

據高雄捷運公司統計，今天搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3萬人次；截止晚上11時40分，全天總運量已突破24.5萬人次。

高捷公司表示，因演唱會延後至晚上9時30分結束，除了觀賞演唱會的人潮，場外還有夜市，及不少沒買到票的民眾在場外聆聽，返程時間比原定晚，原預計2小時完成疏運，最後晚了約半小時，直到近午夜12時才完成疏運。

高捷公司指出，這次演唱會場外有不少民眾，還有攤販，演唱會結束後，部分人潮沒有馬上離開，高捷公司持續提供加班車，直至全部疏運完畢。

BLACKPINK於18、19日在高雄世運主場館舉行演唱會，高雄市交通局預估每天參加人數近5萬人，且今天晚上還有不少沒買到票的歌迷，仍到會場外聆聽演唱會，感受氣氛，加上有攤販，現場宛如夜市般熱鬧。（編輯：陳正健）1120318