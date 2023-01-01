五月天演唱會再加場 3月底前進高雄國家體育場

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（中央社記者王心妤台北1日電）五月天近日在樂天桃園棒球場舉辦「諾亞方舟」10週年復刻演唱會，昨晚實體與線上同時陪伴歌迷，今天再宣布加場，將於3月底前進高雄世運主場館（國家體育場）舉辦4場演唱會。

樂團五月天今天透過臉書發文表示，「諾亞方舟」10週年復刻演唱會將於3月29日、31日及4月1日、2日在高雄世運主場館開唱。好消息公開半小時，就吸引超過2000名網友按讚，還有人留言號召好友搶票。

五月天近日在樂天桃園棒球場開唱，昨晚更準備線上版演唱會陪伴無法參與實體演唱會的歌迷跨年。影片劇情描述五月天乘坐MAYDAY EXPRESS到現場陪伴歌迷倒數，途中遇到緊急迫降的喵星人，為了幫助喵星人回到牠的魔法世界，必須收集螢光棒力量。

影片最後，五月天帶著喵星人抵達體育館，邀請千人樂團齊聚跨年，五月天也因此想起曾陪伴他們的貓咪菜頭粿。

回顧2022年，五月天團長怪獸分享女兒聽到五月天的歌，手會跟著擺動，女兒因為抓週抓到烏克麗麗，也讓其他成員笑說：「4條弦歡迎加入貝斯手的行列。」而貝斯手瑪莎推出新書「昨天的孩子」；石頭則加盟「台北女子圖鑑」演出，冠佑與女兒小玫瑰聯手寫了新歌。（編輯：張雅淨）1120101