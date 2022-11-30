瑪莎出書回顧音樂路 看石頭吻戲直呼舌頭很靈活

樂團五月天成員瑪莎推新書「昨天的孩子」，30日出席記者會，瑪莎在書中分享一路走來的音樂路，希望就算不是五月天的歌迷，也能一起感受音樂的共鳴與感動。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月30日

（中央社記者王心妤台北30日電）五月天貝斯手瑪莎出新書「昨天的孩子」分享音樂歷程。瑪莎表示，未來跨界發展還是希望圍繞音樂；談到團員石頭演出「台北女子圖鑑」的吻戲，他也笑稱石頭「舌頭很靈活」。

五月天瑪莎今天舉辦新書「昨天的孩子」記者會，分享少年時期走到今天的音樂路，預購數量已近8000本。瑪莎表示，一直都有收到出書邀請，但也懷疑讀者是不是想看，也不確定自己是否有一定的成就跟地位值得被分享。

瑪莎說，太太看到書籍原稿後，曾說：「你才幾歲？出什麼回憶錄？」但他最後發現，音樂的影響力在現代和過去不太一樣，「我只覺得可以代表六年級生記錄下來，就算不是喜歡五月天的，但也可以有共鳴跟感動」。

瑪莎2018年升格成雙寶爸，被問到是否支持孩子走音樂路，他說，自己當年玩音樂時，爸爸可能想過打斷他的腿，但作為父親會支持孩子的選擇，但不會希望孩子有星二代光環，笑說：「這是你的選擇，關我什麼事」。

瑪莎擅長寫詞，他不諱言看到訪談逐字稿後有修改一些詞的語氣，像是回憶五月天某次開會，希望主唱阿信寫出厲害的歌詞，但阿信當時說「你們不要把責任推給我」，一度讓瑪莎以為阿信不開心，但阿信說當時沒有生氣，這些細節就有重新修改。

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被問到是否會想和團員石頭一樣跨界演戲時，瑪莎稱讚石頭和怪獸在演戲付出的精力不輸創作音樂，更搬出石頭近日演出「台北女子圖鑑」中跟影后桂綸鎂的親密戲笑稱，石頭的舌頭很靈活，是作為團員過去沒看過的另一面，看的時候忍不住想快轉。

瑪莎將於12月17日下午2時在高雄夢時代、晚上7時在台中誠品中友店、18日下午2時台北誠品站前店舉辦簽書會。（編輯：陳仁華）1111130