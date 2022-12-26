張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

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（中央社網站26日電）歌手張惠妹ASMR演唱會2023年巡迴高雄，從3月31日起展開10場次演出，這將是張惠妹繼烏托邦2.0演唱會後，睽違6年回到高雄巨蛋開唱。

張惠妹臉書粉絲專頁今天上午公布場次及售票資訊，3月31日、4月1日連唱2天，兒童節及清明連假4月3、4、5日連唱3天，接著8、9、14、15、16日連兩週末開唱。1月8日上午11時開放國泰世華CUBE卡友優先購票；中午12時台灣大哥大、MyMusic購票專區開賣；下午1時正式開賣，相關售票資訊可上拓元售票系統查詢。

ASMR世界巡迴演唱會今年4月從台北小巨蛋揭開序幕，主辦單位增加許多場地「防震」措施，要求歌迷以掌聲取代跳動，張惠妹也調整演出方式，不再忘情大喊「跳起來」，並控制演出時間於晚間10時30分準時結束，不過仍遭周邊住戶投訴，也讓張惠妹經紀人陳鎮川直言：「不適合再回來小巨蛋了。」

由於全台灣適合舉辦大型室內演唱會的場館只剩下高雄巨蛋，也讓許多歌迷留言詢問何時到高雄開唱。

這將是張惠妹第6度在高雄舉辦大型售票演唱會，前一次2017年8月烏托邦2.0慶典在高雄巨蛋舉辦8場，演唱「三天三夜」、「渴了」、「開門見山」等嗨歌皆不受限，且歌迷熱情讓她增加「安可」橋段，選了許多首遺珠歌曲與歌迷大合唱，演出氣氛非常熱烈。這次ASMR前進高雄巨蛋開唱，預料也將像上次一樣可以盡情「跳起來」，展現張惠妹最直接的舞台魅力。（編輯：林廷軍）1111226