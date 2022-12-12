更多編輯台推薦新聞：
中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/154
首頁 / 娛樂

張惠妹ASMR明年4月登高雄巨蛋 6月起英法等地巡演開唱

2022/12/12 12:42（12/12 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
天后張惠妹宣布明年4月在高雄巨蛋開唱。圖為張惠妹4月12日在台北小巨蛋舉辦第9場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」。（聲動娛樂提供）
天后張惠妹宣布明年4月在高雄巨蛋開唱。圖為張惠妹4月12日在台北小巨蛋舉辦第9場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」。（聲動娛樂提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北12日電）天后張惠妹今天宣布「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」加場，將於2023年4月前進高雄巨蛋開唱，並於明年6月起前往英國、法國、新加坡、澳洲等地巡迴演出。

張惠妹今年4月以「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」一連在台北小巨蛋展開12場演出，成為首位連唱12場的華語女歌手，打破自己2015年10場紀錄。今天官方再次釋出新影片，畫面中張惠妹從升降台登場，緊接著畫面出現斗大的「2023 April 高雄」，搭配張惠妹一句簡潔有力、振奮人心的口白：「我來了！」

張惠妹藉此宣布明年4月前進高雄巨蛋開唱，主視覺海報上還可見6月倫敦、巴黎，7月新加坡、墨爾本、雪梨，以及10月香港站。而粉絲最關心的高雄場次和開賣日期，則會近期在官方公告揭曉。

張惠妹近期在美國4城市舉辦演唱會，分別為12月11日芝加哥、13日華盛頓、17日大西洋城、24及25日拉斯維加斯，正式展開ASMR世界巡演。（編輯：張雅淨）1111212

歌手張惠妹12日宣布，明年6月起前往英國、法國、新加坡等地巡演。（圖取自facebook.com/aMEI.feat.AMIT）
歌手張惠妹12日宣布，明年6月起前往英國、法國、新加坡等地巡演。（圖取自facebook.com/aMEI.feat.AMIT）
#張惠妹
#高雄巨蛋
#演唱會
延伸閱讀
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚疫情、震動壓力下完成12場演唱會 張惠妹淚崩：不後悔回到小巨蛋張惠妹演唱會振動值沒超標仍遭抗議 小巨蛋開唱恐成絕響
張惠妹
文總除夕節目20組藝人登場 音樂藝文跨界共演陪觀眾守歲張雨生逝世25週年特展 五月天瑪莎操刀音樂總監
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
洪榮宏帶小雨傘攻蛋 演唱會變大型合唱KTV