張惠妹ASMR明年4月登高雄巨蛋 6月起英法等地巡演開唱

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天后張惠妹宣布明年4月在高雄巨蛋開唱。圖為張惠妹4月12日在台北小巨蛋舉辦第9場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」。（聲動娛樂提供）

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）天后張惠妹今天宣布「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」加場，將於2023年4月前進高雄巨蛋開唱，並於明年6月起前往英國、法國、新加坡、澳洲等地巡迴演出。

張惠妹今年4月以「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」一連在台北小巨蛋展開12場演出，成為首位連唱12場的華語女歌手，打破自己2015年10場紀錄。今天官方再次釋出新影片，畫面中張惠妹從升降台登場，緊接著畫面出現斗大的「2023 April 高雄」，搭配張惠妹一句簡潔有力、振奮人心的口白：「我來了！」

張惠妹藉此宣布明年4月前進高雄巨蛋開唱，主視覺海報上還可見6月倫敦、巴黎，7月新加坡、墨爾本、雪梨，以及10月香港站。而粉絲最關心的高雄場次和開賣日期，則會近期在官方公告揭曉。

張惠妹近期在美國4城市舉辦演唱會，分別為12月11日芝加哥、13日華盛頓、17日大西洋城、24及25日拉斯維加斯，正式展開ASMR世界巡演。（編輯：張雅淨）1111212