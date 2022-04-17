疫情、震動壓力下完成12場演唱會 張惠妹淚崩：不後悔回到小巨蛋

張惠妹16日在台北小巨蛋舉辦ASMR演唱會，她說感謝13萬歌迷在這樣的風風雨雨中（疫情）到場，但12場演出讓她得到很大的滿足。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）

（中央社網站17日電）歌手張惠妹（阿妹）16日完成第12場小巨蛋演唱會，她在謝幕致詞時流淚著說，這段期間壓力很大，「就算過程這麼曲折，甚至有點離奇，但是我還是沒有後悔回到小巨蛋。」讓台下許多歌迷跟著鼻酸流淚。演唱會在歌曲「三天三夜」熱烈氣氛中落幕，阿妹激動吶喊「我完成了」。

雖然已經在硬體上改良、音樂減少重低音、也積極宣導歌迷用「掌聲尖叫代替跳動」，張惠妹ASMR演唱會仍遭到台北小巨蛋周邊住戶及里長投訴震動擾民。在台北市府積極溝通下，演唱會主辦單位將許多場次結束時間壓在晚間10時30分前，希望將干擾的程度及時間減到最低。

12場是僅次於台語歌后江蕙封麥演唱會17場的小巨蛋演出場次紀錄，也是阿妹自己的個人紀錄。正值國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，有多位確診者足跡有張惠妹演唱會，也讓阿妹多次在台上呼籲觀眾口罩戴好，「希望大家都可以平平安安好好的。」

這是張惠妹睽違7年回到台北小巨蛋開唱，在疫情及震動擾民的雙重壓力下，阿妹的情緒在最終場演出時多次潰堤，她說自己沒有後悔回到小巨蛋，因為「腦海裡有很多美麗的畫面都是發生在這裡」，但「這段期間我真的壓力很大」。已淚流滿面的阿妹坦言，「我完全了解每個場地都有需要配合的地方，我也的確有一些表演上不太習慣。」

以往張惠妹非常習慣在嗨歌時喊「跳起來」帶動氣氛，這次台北演唱會她改喊「不准跳」、「小巨蛋」、「歸剛欸」等詞語。

除了訴說自己的心情，阿妹並未直接回應外界的批判與質疑，反而選擇用幽默緩和歌迷的心疼與忿忿不平。她說：「我們都是大人，都知道蛋蛋總是比較脆弱」，讓許多歌迷破涕為笑。

張惠妹說，這次演唱會畫下「暫時的休止符」，呼應經紀人陳鎮川「高雄場有機會在年底舉行」說法。她也感性表示，在台北的12個晚上她得到了很大的滿足，至於這會不會是她最後一次在小巨蛋開演唱會，「這個題目對我來說並不重要，我想說的是，你們（歌迷）在哪裡，我的演唱會就在哪裡」。（編輯：林廷軍）1110417