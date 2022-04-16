張惠妹高雄演唱會最快年底開唱 告白歌迷「每張臉都不會忘」

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歌后「阿妹」張惠妹重返台北小巨蛋舉辦ASMR演唱會，16日為台北場最終場，張惠妹感性向歌迷告白，會記得一輩子，「每張戴口罩的臉都不會忘記，這是個奇妙的旅程」。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）歌后張惠妹ASMR演唱會台北場今天結束，張惠妹在台上表示難忘這次重返台北小巨蛋，也向歌迷說：「每張戴口罩的臉我都不會忘記。」經紀人陳鎮川表示高雄場最快年底有機會舉行。

張惠妹1日起在台北小巨蛋舉辦12場ASMR演唱會，她特別跟製作團隊強調要給觀眾從沒看過的，因此國際電影音效大師杜篤之首度跨界在非影城的地方製作杜比環繞音效。

陳鎮川今天開演前接受媒體訪問表示，張惠妹今晚心情亢奮，後台不只拉著樂手合照留念，還到主辦單位邀請的宜蘭冰淇淋花生捲攤位玩耍。對於開唱期間有台北小巨蛋附近里長抗議以及遇本土疫情升溫，陳鎮川表示，暫時沒有和張惠妹討論到相關想法。

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YouTuber組合「阿嘟主義」的阿拉斯（Arase）擔任今晚的素人嘉賓，他在台上澄清並不是用黑箱作業獲選，而是靠投稿影片選上，「因為妹姐的票太難買了，我就想說用投稿的來好了。」阿拉斯說有傳言指出今晚是張惠妹最後一場演唱會，張惠妹也笑回：「胡說八道。」

對於ASMR演唱會台北場將結束，張惠妹表示，這12場演唱會是等待7年後重返台北小巨蛋，會記得一輩子，「每張戴口罩的臉都不會忘記，這是個奇妙的旅程，有壓力、困難還有想像不到的問題，每次從台下升上來都要給自己很強大的心理建設。」（編輯：卞金峰）1110416