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張惠妹小巨蛋開唱引震動 里長太太再度到市府下跪

2022/4/14 15:10（4/14 15:56 更新）
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歌后張惠妹4月起在台北小巨蛋舉辦演唱會，雖然演唱會震動值並未超標，但周邊里長及居民仍投訴感受震動。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）
歌后張惠妹4月起在台北小巨蛋舉辦演唱會，雖然演唱會震動值並未超標，但周邊里長及居民仍投訴感受震動。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北14日電）歌后張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋，即便禁止歌迷跳動，周遭居民仍感受到明顯搖晃，中華里長游吉興太太丁宜庭今天再度到市府前下跪陳情，希望市府協助改善問題。

張惠妹（阿妹）4月1日起重返小巨蛋開唱，即便明定禁止跳動，並在台上不斷提醒歌迷要穩住情緒，場館振動值也沒有超標，還是引來中華里里長游吉興9日率居民到市府前抗議，台北市副市長黃珊珊則坦言，這不是歌手的問題，而是小巨蛋場地先天缺陷。

中華里里長游吉興妻子丁宜庭今天上午再度到市府前下跪陳情，到場關心的國民黨籍議員秦慧珠轉述，丁宜庭從上午9時跪到快12時，因為張惠妹演唱會在居民抗議過後，不但沒有改善，反而晃動得更嚴重。

秦慧珠表示，丁宜庭覺得張惠妹演唱會剩下最後2場了，非常怕歌手跟歌迷會變本加厲、越來越嗨，讓老人家受不了，希望市府了解狀況，並嚴格監督改善。

秦慧珠進一步表示，丁宜庭認為張惠妹的歌迷故意搗蛋，因為不能嗨就到游吉興的臉書留下負面評價甚至罵人，連日網路霸凌。

秦慧珠說，她得知丁宜庭跪了很久之後就過去幫忙安撫，黃珊珊的秘書也下來關心，不過丁宜庭認為向黃珊珊陳情沒有用，所以想去找市長柯文哲，她在與市府協調後就帶丁宜庭上樓，不過柯文哲不在，而是黃珊珊出面。

負責台北小巨蛋營運的台北捷運公司表示，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，市府、小巨蛋及主辦單位在演唱會初期就努力調整減震措施，演出期間持續呼籲禁止跳動，在居民陳情後更加強宣導力度，將持續加強溝通。（編輯：李亨山）1110414

歌手張惠妹重返台北小巨蛋開唱，即便禁止歌迷跳動，卻仍有周遭居民感受到明顯搖晃，松山區中華里長游吉興的太太丁宜庭（左3）14日再赴北市府前下跪陳情，希望能設法改善。（讀者提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年4月14日
歌手張惠妹重返台北小巨蛋開唱，即便禁止歌迷跳動，卻仍有周遭居民感受到明顯搖晃，松山區中華里長游吉興的太太丁宜庭（左3）14日再赴北市府前下跪陳情，希望能設法改善。（讀者提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年4月14日
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