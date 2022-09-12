張雨生逝世25週年特展 五月天瑪莎操刀音樂總監

（中央社記者葉冠吟台北12日電）適逢已故歌手張雨生逝世25週年，台北流行音樂中心日前宣布將為歌迷帶來一趟「登月」音樂之旅，由五月天瑪莎擔任特展音樂總監，將張雨生10年創作生涯鋪成音樂奇幻旅程。

張雨生的音樂魅力及才華至今仍深深影響華語音樂圈，當年他除了打造出風靡樂壇的歌手張惠妹，「天天想你」、「我期待」等經典歌曲是他筆下作品。他生前發行的最後一張專輯「口是心非」除了獲得第9屆金曲獎「最佳流行音樂演唱唱片獎」，也在過世20年後被第28屆金曲獎追頒「特別貢獻獎」。

入行25年的五月天瑪莎把張雨生視作對流行音樂的啟蒙，此次接下「想你到月球 張雨生特展」音樂總監重責大任，對他意義非凡。

瑪莎透過北流分享，自己人生買的第一卷錄音帶正是「天天想你」，無論念書或睡前聽音樂都是「天天想你」，「由於實在太喜歡這張專輯，從第一首到最後一首聽了無數次，甚至連詞曲作者到內頁的介紹文案都熟記在腦中」，甚至還把錄音帶聽壞了。

瑪莎表示，張雨生過往的無數經典，早已潛移默化到自身音樂血液中成為創作養分，「在高中加入吉他社、開始練吉他時聽見『卡拉ＯＫ Live。台北。我』那張專輯，充分感受到張雨生音樂才華及其對華語流行音樂創作『實驗』的企圖心，而他在寫詞的題材和寫詞方式的文學性，也打開了我對流行音樂歌詞的想像，成了另一種標準」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

可惜的是，在五月天發行首張專輯前，張雨生1997年就因車禍意外去世，讓瑪莎抱憾沒能見到本人，當面感謝他對自己音樂之路的影響。趁著這次為「想你到月球 張雨生特展」策展，瑪莎藉此重溫張雨生的音樂作品，結合「天天想你」與「帶我去月球」2首歌曲的意念，也以此為概念貫穿整個展覽。

「想你到月球 張雨生特展」將於2022年11月12日至2023年2月28日於北流文化館展出，帶領樂迷們挖掘「寶哥音樂」魅力，後續更將邀請多組音樂人重新演繹其經典作品。即日起販售早鳥特惠票，優惠至9月30日。（編輯：管中維）1110912