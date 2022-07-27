陳子鴻難忘玩樂團合作張雨生 盼傳承給後輩

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中華音樂人交流協會27日舉辦「音樂有愛 傳承不絕」記者會，資深音樂人陳子鴻（後左3起）、高雄流行音樂中心執行長李欣芸、中華音樂人交流協會理事長丁曉雯、台北流行音樂中心董事長黃韻玲出席。（中華音樂人交流協會）中央社記者王心妤傳真 111年7月27日

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（中央社記者王心妤台北27日電）中華音樂人交流協會與中華音樂著作權協會共辦的十大專輯暨十大單曲獎項邁入25年。資深音樂人陳子鴻今天表示，當年玩音樂，歌手張雨生是主唱，走到現在也希望傳承更多資源給後輩。

「年度十大專輯暨十大單曲」是華語流行音樂指標的音樂獎項，也被稱為是金曲獎風向球。中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，今年打破金曲獎前公布的傳統改到年底舉辦，除考量上半年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響實體活動，也希望邀請更多音樂人出席，打造交流平台。

首度開辦「校園創作菁英獎」，丁曉雯表示，比賽是進入音樂產業重要途徑，希望透過經驗分享，讓大家少吃一點苦。高雄流行音樂中心執行長李欣芸也分享，自己當初就是參加比賽才有機會入行。

陳子鴻今年接下美國流行音樂教學品牌「聲量音創學院」的台北分校校長，幾乎每天都忙著學校的事，笑稱已經很久沒過週末了，希望能繼續發掘幕後人才。（編輯：陳仁華）1110727