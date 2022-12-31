蔡依林闇黑女帝性感攻蛋開唱 「虐待」歌迷陪跨年

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（中央社記者王心妤台北31日電）歌手蔡依林今晚在台北小巨蛋舉辦UGLY BEAUTY演唱會。蔡依林今晚換上炫黑戰袍化身闇黑女帝性感亮相，也打趣稱歌迷是越被虐待越開心，所以要找歌迷麻煩，一起倒數跨年。

蔡依林已經3年沒有唱跨年場，經紀人開場前受訪表示，蔡依林得知要唱跨年場後驚呼：「真的假的。」因為她平時晚上11時就睡了，但工作團隊以「粉絲會很期待一起跨年」說服，才讓蔡依林答應演出。

蔡依林今晚返場台北小巨蛋舉辦台北最終場UGLY BEAUTY演唱會。她今晚換上全黑高衩及低胸馬甲站在懸掛式皇冠舞台揭開演唱會序幕，並對歌迷表示，「（你們）喜歡天使還是惡魔？好像大家都喜歡口味重的，越虐待你們越開心是不是？那我就來找你們麻煩啦。」

蔡依林過去17場UGLY BEAUTY演唱會已換了24套造型，這次再度邀請先前的設計師打造全新11套戰袍，耗資新台幣1800萬元。歌單上也比之前加上5首歌，包含即將上映的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」主題曲「親愛的對象」、她與百大DJ Steve Aoki及美國歌手Max推出的「都沒差」（Equal In The Darkness）、Stars Align、「怕什麼」、歌迷許願的經典歌「海盜」。

蔡依林雖然為了「海盜」練了全新的海盜舞，但她透露其實猶豫很久要不要放上這首歌，因為真的是大魔王，「每天都在想到底要不要唱『海盜』。」

主辦單位為了配合最終場「為自己的內在英雄加冕」精神，特別剪輯UGLY BEAUTY旅程紀實影片取代出道20週年的回顧影片，象徵蔡依林透過這場秀帶領歌迷一起走過的UGLY BEAUTY旅程。（編輯：陳正健）1111231