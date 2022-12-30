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劉若英扮工作人員被抓包 驚喜現身五月天演唱會

2022/12/30 22:13（12/30 22:16 更新）
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樂團「五月天」近期在樂天桃園棒球場持續舉辦「諾亞方舟」10週年復刻演唱會，藝人「奶茶」劉若英（前左3）30日驚喜現身，與眾人合唱「笑忘歌」跟「後來」。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月30日
樂團「五月天」近期在樂天桃園棒球場持續舉辦「諾亞方舟」10週年復刻演唱會，藝人「奶茶」劉若英（前左3）30日驚喜現身，與眾人合唱「笑忘歌」跟「後來」。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）樂團五月天第4場樂天桃園棒球場「諾亞方舟」10週年進化復刻演唱會今晚登場，藝人劉若英驚喜藏身在工作人員中，因按字幕慢半拍被主唱阿信發現，隨後一起演唱「笑忘歌」和「後來」。

歌手法蘭今晚擔任演唱會開場嘉賓，她上台前表示，「其實滿緊張的，場地很大，有點擔心自己會怯場。」她也在台上演唱「都是你害的」、「別來找我」等歌，並說：「10年之前，我還在台下看諾亞方舟，10年之後，可以參與其中，覺得非常榮幸、感動。」

劉若英今天出場時，先是藏身在工作人員中負責按字幕，因為字幕慢半拍被阿信發現。阿信便邀請劉若英上台演唱「笑忘歌」、「後來」。

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劉若英表示，25日就有來聽演唱會也有在臉書發文，阿信說：「我們這裡都是年輕人喔！年輕人都發IG的。」劉若英承認是阿信推薦才開了Instagram帳號，阿信又說：「不然大家都以為『成全』是林宥嘉的歌。」劉若英現場也即興演唱「成全」的副歌，邀請全場大合唱。

劉若英表示，「笑忘歌」是主動要求合唱的。她說：「我今年3月參與五月天台南演唱會時，我在下面聽到淚流滿面，覺得這首歌鼓勵到我了，這首歌突然鼓勵我，如果我的心願是平凡，誰說這樣是不偉大的呢？」（編輯：張芷瑄）1111230

#劉若英
#阿信
#笑忘歌
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