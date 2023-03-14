張惠妹高雄演唱會限量發售5款一卡通 迷你版小白麥克風嗶卡會發光

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）張惠妹「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」月底在高雄巨蛋一連開唱10場。一卡通公司打造5款演唱會限定版周邊紀念一卡通，將演唱會及aMEI精神融入票卡設計中，將於首場演出日開賣。

張惠妹3月底在高雄巨蛋一連開唱10場，讓粉絲們期待不已，門票一開賣12分鐘售罄。一卡通票證公司今天新聞稿表示，首次發行的「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」一卡通共5款，包含2款以演唱會主視覺為主要設計的ASMR「你在看我嗎」、ASMR「血腥愛情故事」一般標準卡，售價都是新台幣100元。

另2款2D造型一卡通，包括很有aMEI態度的aMEI ASMR「彩虹」，以及鐵粉們看了會會心一笑KUSO的ASMR「跳動禁止先不要」，售價都是280元。

此外，一卡通公司重磅推出ASMR「小白」立體一卡通，將陪著aMEI唱遍大小舞台的麥克風小白，做成縮小版迷你麥克風一卡通，在嗶卡時ASMR LOGO會亮起桃紅色燈光，超越一般儲值卡感官極限，售價450元/支。含5款的套卡組1180元。銷售時間包括3月31日，以及4月1日、3日、4日、5日、8日、9日、14日、15日、16日一共10場；地點在高雄巨蛋周邊攤位區。

一卡通公司表示，5張一卡通有各自獨特設計和主題，希望讓粉絲們為這次演唱會留下深刻記憶點。系列票卡31日高雄巨蛋首場演出日起正式開賣，僅在演唱會現場有售，不管是有搶到票或沒搶到票粉絲，別錯過收藏aMEI的機會。（編輯：孫承武）1120314

（圖取自facebook.com/ipass.card）

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