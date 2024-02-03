導演賴孟傑觀影「火上鍋」 揭女外科創作靈感

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（中央社記者王心妤台北3日電）電影「火上鍋」昨晚搶先在台中放映，導演賴孟傑是女主角茱麗葉畢諾許粉絲，他觀影時表示，執導的「村裡來了個暴走女外科」中蔡淑臻的角色靈感，就源自茱麗葉畢諾許主演的「藍色情挑」。

「火上鍋」（The Taste of Things）是法籍越南裔名導陳英雄奪坎城影展最佳導演的作品，由茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）與坎城影帝班諾馬吉梅（Benoît Magimel）詮釋燉熬名廚與美食家綿延20年的親密情誼。

賴孟傑昨晚配合電影故事刻意換上廚師裝，跟「台中影視發展基金會」副執行長周厚君觀影。賴孟傑去年以影集「村裡來了個暴走女外科」獲得金鐘獎，他也分享女主角蔡淑臻的角色靈感就源自「藍色情挑」（Three Colors: Blue）茱麗葉畢諾許的際遇，而他目前也在籌拍「村裡來了個暴走女外科」續集。

賴孟傑表示，「火上鍋」攝影充滿巧思，藉一道道美食展現在鏡頭前，循序拉近了男女主角的距離，攝影及調度都令他佩服。

陳英雄曾說這部片是獻給妻子、本片美術與服裝設計陳女燕溪的作品，「這就像是我和太太的故事。」賴孟傑分享心得時也感謝編劇妻子饒芯羽，一路以來在創作上給他許多幫助，讓他感嘆有一起創作的伴侶默契很重要。

「火上鍋」將於23日全台上映。（編輯：李亨山）1130203