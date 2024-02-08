葛萊美首推最佳非洲音樂表演獎 南非「水」奪冠

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（中央社記者施婉清開羅8日專電）第66屆葛萊美獎頒獎典禮近日剛落幕，最佳非洲音樂表演獎也成為葛萊美獎自1959年成立以來首度推出的新類別，並由南非歌手泰拉（Tyla）以歌曲「水」奪得獎項。

葛萊美獎與電影界的奧斯卡金像獎、電視界的艾美獎及劇場界的東尼獎並列美國和全球四大表演藝術獎，由美國錄音學院（The Recording Academy）負責評審及頒發獎項。

肯亞媒體「標準」（The Standard）6日報導，音樂界大獎葛萊美獎今年推出葛萊美史上首見的「最佳非洲音樂表演獎」，提名歌曲共5首。

美國錄音學院表示，推出這個類別目的是為回應「讓獎項選擇更有包容性，且能反映音樂產業演變」的評論。

此次「最佳非洲音樂表演獎」奪冠者是以歌曲「水」（Water）角逐獎項的南非歌手泰拉（Tyla）。

22歲的南非歌手兼詞曲作家泰拉，2019年發行首張專輯「快遲到了」（Getting Late），並憑藉歌曲「水」在樂壇上闖出響叮噹的名聲。

「水」多次進入國際排行榜前10名，並在紐西蘭和美國的非洲音樂排行榜上排名第一。去年10月此曲在影音平台YouTube上發布後，迄今觀看次數已超過1.2億次。

「最佳非洲音樂表演獎」其他4首提名歌曲都來自奈及利亞。

這4首歌曲是博納男孩（Burna Boy）的「城市男孩」（City Boys）；達維多（Davido）的「拿不到」（Unavailable）；阿薩奇（Asake）和歐拉米迪（Olamide）合作的「鋼琴」（Amapiano）；史達（Ayra Starr）的「闖」（Rush）。

博納男孩和達維多最受人矚目。此音樂雙雄早已風靡全球，在國際樂壇上取得亮麗的音樂成就，此次也同時獲得葛萊美其他類別的提名。

博納男孩在2020年以專輯「非洲巨人」（African Giant）首次獲得葛萊美最佳世界音樂專輯類提名。2021年，以專輯「兩倍高」（Twice as Tall）贏得當年葛萊美最佳世界音樂專輯獎。2023年，以歌曲「最後最後」（Last Last）獲得最佳世界音樂表演類提名。

今年，博納男孩總共獲得4項葛萊美獎提名：歌曲「坐在世界屋頂上」（Sitting' On Top Of The World）獲得最佳旋律說唱表演類提名。歌曲「獨自」（Alone）獲得最佳世界音樂表演類提名。專輯「我跟他們說了」（I Told Them）獲得最佳世界音樂專輯類提名。

達維多首度登上葛萊美舞台也是表現出色，總共獲得3項提名。他的專輯「永恆」（Timeless）獲得最佳世界音樂專輯類提名。歌曲「感覺」（Feel）則獲得最佳世界音樂表演類提名。

達維多的歌曲「拿不到」去年4月在YouTube上發布後，迄今觀看次數已達9000萬次。（編輯：郭中翰）1130208