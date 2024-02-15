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文總除夕節目 5566偕新生代男團衝高收視

2024/2/15 19:24（2/15 19:39 更新）
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中華文化總會除夕特別節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」精彩絕倫，其中人氣男團5566與新生代男團FEniX與AcQUA源少年的合體限定演出更一度衝出瞬間收視2.7的好成績。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月15日
中華文化總會除夕特別節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」精彩絕倫，其中人氣男團5566與新生代男團FEniX與AcQUA源少年的合體限定演出更一度衝出瞬間收視2.7的好成績。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月15日
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（中央社記者王寶兒台北15日電）文總除夕節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」日前播出，文總今天公布收看數據，其中男團5566與新生代男團FEniX與AcQUA源少年限定演出，一度衝出瞬間收視2.7亮眼成績。

中華文化總會透過新聞稿表示，2024 WE ARE網路觀看為同時段節目之冠，LINE TODAY創下300萬人次觀看紀錄；文總YouTube累計近38萬次觀看，直播同時在線人數也高達近1.5萬；華視主頻道4歲以上全體收視率相較去年成長1.68倍，在20至39歲女性之中達到1.02佳績。

2024 WE ARE播出後，春節期間在Facebook、Instagram、X、Threads上皆引發熱烈迴響，有網友在直播聊天室留言分享與家中長輩共同收看的感動，有人留言「我60歲了，這是我看過最好的除夕節目」。

文總秘書長李厚慶笑說：「算是達成文總希望9歲到99歲都能有共鳴的目標。」他感謝各界對2024 WE ARE的肯定，除收視表現更勝去年，今年在網路上討論度也再創高峰，也有網友針對完整節目分析。

李厚慶期望，觀眾也透過2024 WE ARE認識更廣且深的台灣文化，進而更堅定自身文化自信。

「2024 WE ARE我們的除夕夜」節目現已在文化總會YouTube頻道上架，預計為期1年間都可提供民眾欣賞。（編輯：陳仁華）1130215

#YouTube
#李厚慶
#文化總會
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