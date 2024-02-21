「浩克慢遊6」隔10年重遊虎尾糖廠 再訪限定五分車

（中央社記者葉冠吟台北21日電）文化行腳節目「浩克慢遊」全新第6季回歸，主持人王浩一和劉克襄攜手帶觀眾時隔10年重遊虎尾糖廠，再訪季節限定載滿甘蔗的五分車，一起體驗騎機車追車樂趣。

「浩克慢遊」邁入第6季，不少「重返」都在本季節目中發生，第一集就帶觀眾回到10年前首季造訪的虎尾糖廠現場。

劉克襄笑說，幾乎是把人生第一次飆車獻給節目，「我從來沒有飆過車，而且飆的還是50c.c.那種摩托車。當騎車追過火車頭時，那個快樂真的是無法形容，居然可以追過火車頭，然後看它一眼，對司機跟他笑說『你看我比你還強』，頓時之間從60歲就變16歲了，那感覺真的是非常、非常難得。」

劉克襄表示，拍完虎尾這集後，他遲遲無法停止內心的雀躍跟激動，後來又再自己帶隊跟著節目裡的路線重遊，在大埤市場陸續買了快1000個芋粿巧。

劉克襄也說：「我覺得『浩克』最迷人的地方在於，不只是觀眾看了會感動，就連我們自己拍的人、介入其中的人，我們自己也會感動，因為我們太喜歡這種回去探看『重逢』的感覺。」

製作人林彥輝則分享，「浩克慢遊」第一季從2014年2月開播到現在剛好10年，當年拍完虎尾之後，聽到糖廠宿舍火災等相關消息，「陸續有一些人事物的改變，讓我覺得我們應該要再從那個起點再出發，會有不同的感覺。」

「浩克慢遊」全新第6季將走訪虎尾、北門、卓蘭、集集、澎湖、金山、拉拉山、竹田、長濱、銅鑼等地，總共10集，每週四晚上9時在公視頻道播出。（編輯：張雅淨）1130221