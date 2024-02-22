告五人返鄉開唱3/17加場 樂居宜蘭通勤不喊累

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（中央社記者王心妤台北22日電）告五人將於3月16日在家鄉宜蘭辦「宇宙的有趣」演唱會，今天宣布3月17日加場。告五人表示，出道至今都一直住在宜蘭，常趁著通勤時間累積音樂養分，目前並沒打算移居雙北。

告五人今天選在跟宜蘭知名地標「龜山島」同名的餐廳宣布演唱會加場，鼓手哲謙也準備私房拿手菜甕仔雞並分享宜蘭在地美食，也預告加場演唱會門票將於25日開賣。為了方便歌迷，唱片公司也規劃從6都出發的接駁車，到宜蘭轉運站跟羅東轉運站也有免費接駁車。

告五人出道7年，至今仍住在家鄉宜蘭，工作都是通車往返。主唱犬青今天受訪笑說，不少人都不相信他們仍住在宜蘭，目前沒有考慮搬到雙北，「宜蘭很舒服，有很多玩樂的景點。」主唱雲安也分享，常利用通勤時間接觸新的音樂，累積創作養分。

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告五人去年演出滿檔，平時就會訓練體力並吃保健品。鼓手哲謙表示體能消耗大，不只要打鼓，有時在舞台上蹦蹦跳跳，表演結束也會感覺膝蓋不舒服，現在除了固定釋放壓力，也會加強訓練體力，盡力做好每場演出。

另外，日前有民眾在臉書社團向一名網友購買告五人演唱會門票，匯款後卻遭到封鎖，損失新台幣7600元並向警方報案。告五人今天也呼籲歌迷從官方管道購買票券，之前若沒有搶到票，這次加場的演唱會可以再購買。（編輯：龍柏安）1130222