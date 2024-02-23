片場致命槍擊開審 劇組人員律師歸咎亞歷鮑德溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新墨西哥州聖塔菲22日綜合外電報導）好萊塢影星亞歷鮑德溫2021年在電影Rust彩排時意外槍殺攝影指導。道具軍械師古提瑞茲的律師今天在法庭上歸咎於他，同時回擊檢方指控古提瑞茲「不專業且草率」。

法新社報導，由亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）製片並主演的西部片Rust，2021年在新墨西哥州彩排時，攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）不幸被亞歷鮑德溫所擊發的實彈槍殺身亡。

亞歷鮑德溫目前正在聖塔菲（Santa Fe）同一法庭等待他自己的過失殺人罪審判。他堅稱自己沒有扣扳機，選擇不認罪，並表示作為一名演員，他應能夠依靠周圍的專業人士。

但這位好萊塢一線明星是軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）辯護律師的攻擊焦點。古提瑞茲負責片場的武器，也是第一名因這場悲劇而受審的人。

古提瑞茲的律師鮑爾斯（Jason Bowles）說：「亞歷鮑德溫先生係電影主要製片，也是主角－他能掌控整個拍攝現場。接下來的陳詞中你將會聽到他違反一些最基本的槍枝安全規定。」

「是亞歷鮑德溫先生違反了所有這些（規定），不是古提瑞茲-利德小姐。」

古提瑞茲又名古提瑞茲-利德（Hannah Gutierrez-Reed），她否認過失殺人的指控。

檢方則是在開庭時將古提瑞茲描述為向來「不專業且草率」。檢察官路易斯（Jason Lewis）指控古提瑞茲未能正確檢查亞歷鮑德溫的槍枝，經常匆忙或跳過安全程序，並常將槍枝和彈藥留在片場無人看管。

路易斯說：「證據將顯示，被告（古提瑞茲）將安全協議視為選項，而非認為人們的生命是依賴她正確地完成工作。」

同片導演蘇薩（Joel Souza）也遭槍擊但僅受傷，影片中可聽到他在劇痛中呻吟，沒有聲音的賀勤茲則被抬出現場並送上救護車。

鮑爾斯質疑警方為此案所蒐集的證據，並表示電影製片人想讓古提瑞茲成為「代罪羔羊」。

鮑爾斯說古提瑞茲負責兩項工作：道具助理和軍械師。他向陪審員表示，古提瑞茲一直在執行諸如捲「牛仔菸」之類的工作，而不是被允許花時間在武器安全。

他表示這部電影使用如此多的武器，竟然找一個「兼職軍械師」，這是「一個糟糕的主意，但他們就是這麼做」。

古提瑞茲的審判預計持續兩週，亞歷鮑德溫可能會在幾個月內出庭接受自己的審判。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130223