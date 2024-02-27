泰勒絲結束雪梨巡演 攝影師指控其父動粗

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲警方說，正調查一名71歲男子涉嫌於今天凌晨在雪梨港碼頭毆打一名攝影師的事件。這名攝影師指認涉案男子是美國流行樂壇巨星泰勒絲（Taylor Swift）的父親。

攝影師說，事情發生在泰勒絲結束雪梨最後一場演唱會之後。

綜合法新社與路透社報導，警方發言人麥肯斯提（Alicia McCumstie）說：「警方獲報，一名71歲男子涉嫌於凌晨2時30分在中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）攻擊一名51歲男子後離開現場。」

麥肯斯提說，北岸警區指揮部在受害人報案後展開調查。

自稱受害者的麥唐納（Ben McDonald）告訴法新社，毆打他的男子是泰勒絲的父親史威孚特（Scott Swift）。

麥唐納說，泰勒絲在雪梨共有4場演出，最後一場結束後，他在雪梨港一艘「超級遊艇」上拍攝泰勒絲。

麥唐納指稱，保全人員用傘擋住他，不讓他在泰勒絲從碼頭走向一輛車時拍照，泰勒絲離去後，一名男子過來「揍了我的臉」。

麥唐納說：「我當時不知道他是誰，但我看了照片，發現他牽著泰勒絲的手，那是她爸爸…我很訝異，我26年來從沒遇過這種事。」

泰勒絲的發言人告訴「滾石」（Rolling Stone）雜誌，事發時，有兩人氣勢洶洶地擠向泰勒絲，抓住她的保全人員，還揚言要把一名女性工作人員扔進水裡。

澳洲警方通常不會公開說明被控人士的身分或所涉罪名。

泰勒絲正繼續她的全球「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），本週將前往下一站新加坡。娛樂業界雜誌Pollstar估計，這一系列演唱會可能是歷來收益最高的音樂巡迴演出，超過10億美元。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130227