丁噹高流「夜遊」開唱 近距離與歌迷互動

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（中央社記者王心妤高雄9日電）歌手丁噹今晚在高雄流行音樂中心舉辦「夜遊」演唱會，她不但走下台和歌迷近距離互動，並與來自加拿大的歌迷合唱「我是一隻小小鳥」，更改編「好難得」歌詞送給歌迷夫妻檔。

丁噹今晚以「夜遊」、「夜貓」、「交叉」、「都是月老惹的禍」等勁歌熱舞開始演唱會，她打趣表示，上次在高雄開唱已經是7年前，不知道歌迷跟她之間會不會有「7年之癢」的感受。

丁噹結束快歌環節後展開一連串情歌精選，包含過去偶像劇經典主題曲「一半」、「女字旁」、「不是你的錯」、「親人」、「一個人不可能」等歌曲，接著走下台和觀眾近距離互動。

丁噹與一名來自加拿大的歌迷合唱「我是一隻小小鳥」，炒熱現場氣氛，另外也有一名男歌迷表示上次聽丁噹的演唱會已經是10年前，今天則是帶著太太一起同歡，丁噹也現場演唱「好難得」並把最後一句歌詞加入「白頭偕老」送上祝福，掀起全場掌聲。

今晚演唱會由新生代歌手陳華擔任嘉賓，兩人合唱「致遠道而來的我們」和「想和你看五月的晚霞」，成為驚喜彩蛋，演唱會最後以「我愛他」劃下句點。（編輯：謝雅竹）1130309