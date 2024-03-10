幫派電影「日本統一」取景台灣 2男星將來台會影迷

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（中央社記者王心妤台北10日電）日本角頭系列影劇作品「日本統一」連載10年，電影新作來台取景拍攝「台灣篇」故事。導演辻裕之、日本男星本宮泰風、黑羽麻璃央將於25日來台與影迷見面。

「冰室蓮司：日本統一 台灣篇」去年7月來台灣拍攝，場景涵蓋寧夏夜市、三重空軍一村、大稻埕、樹林潭底市民活動中心等，雖然遇到颱風攪局，劇組仍盡力完成拍攝。

此次來台的黑羽麻璃央曾演出音樂劇「刀劍亂舞」受到矚目，活躍於動漫改編舞台劇和影視作品，此次飾演生活在台灣的日本小混混，也會有超台打扮出現。

本宮泰風除了主演「日本統一」系列，也擔任製作人，去年演出知名遊戲「人中之龍7外傳」要角獅子堂康生打開海外知名度，此次在「台灣篇」中將凸顯他身為父親的故事。

「冰室蓮司：日本統一 台灣篇」將於4月3日搶先在台上映。（編輯：張雅淨）1130310