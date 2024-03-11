王淺秋談韓國瑜膝蓋走路 直覺好厲害但完了

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）曾任韓國瑜競辦總發言人的媒體人王淺秋，日前參與訪談節目「哈囉！你給問嗎？」聊到韓國瑜當年在脫口秀節目用膝蓋走路一事，坦言第一反應是「好厲害」，接著就是「完了」。

公視透過新聞稿分享，在2020總統大選前不到一週，當時國民黨總統候選人韓國瑜表演膝蓋走路一幕，引發輿論譁然。「哈囉！你給問嗎？」主持人視網膜在節目詢問：「平常韓國瑜有表演過，或跟你們說他會這項才藝？」王淺秋強調：「從沒有過。」

不過王淺秋也進一步解釋「膝蓋走路」行為，她提到，「看這個人已經60幾，還能這麼軟Q」，而另一個想法是「他必然會被醜化，雖然我認為這不是件壞事」，認為韓國瑜很有誠意地展現「真實的自己」。

王淺秋直言，韓國瑜私下很好笑，但她也認為：「政治圈是萬丈深淵，真實的政治人物在台灣政壇能不能生存，太真實了、太危險了。」

王淺秋也談到在新聞圈「拚命三娘」經歷，曾拚到懷孕時跑遊行摔倒，然後又爬起來繼續跑新聞，甚至有孕肚7、8個月時「腳騰空被簇擁在現場播報」的驚險過程，讓另一名主持人李霈瑜（大霈）聽了都咋舌。

然而孩子出生後，王淺秋發現寶寶臉上有平面血管瘤，快滿月時還一度呼吸心跳停止，讓她非常內疚，認為是孕期跑新聞太辛苦，讓孩子受到影響，還因此自責到離開新聞圈一段時間。她也對台下學子有感分享：「這些都是生命中的養分，會讓你更珍惜身邊的人跟所有的事情。」

本集「哈囉！你給問嗎？」將於今晚9時在公視播出，並上架公視+平台。（編輯：張雅淨）1130311