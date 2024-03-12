TIDF聚焦緬甸真實 趙德胤「診所」影展播映

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）台灣國際紀錄片影展今天公布本屆焦點單元，以「時代的隱喻：名為緬甸的真實」為名，共展映包含導演趙德胤紀錄片新作「診所」等26部跨類型的緬甸電影，共組屬於緬甸的真實。

緬甸獨立電影創作與民主發展緊密相關，影像除了記錄現實，也成為創作者發聲的媒介。歷經軍事政變、電影審查等限制與挑戰，緬甸近年透過在地影展、非營利電影教育機構等途徑串連，逐漸發展出以「集體」為貌的電影社群。

台灣國際紀錄片影展（TIDF）為此單元實地走訪仰光，探訪影人、尋找作品，策展人林木材表示：「專題規模盛大，難得一見，以新作為主、舊作為輔，主要欲呈現緬甸電影多元的創作之姿，所謂『真實』在眾多作品中瞬息而現，電影既是回應時代的行動，也成為時代的隱喻。」

影展將播映的趙德胤紀錄片新作「診所」（The Clinic），將鏡頭對準仰光診所的醫生夫婦，被攝者也拿起攝影機創作，人人都盼尋得安定與療癒；而趙德胤片中的被攝者——醫生翁明拍攝的首部紀錄短片「我的診所」（The Clinic，2010），以抒情柔軟的視角穿梭於生死病痛間，讓同一間診所，頓時有了不一樣的風情。

另外，在動盪受限的環境下，不少創作顧及人身安全，以匿名呈現。「戰地同袍（粗剪版）」以對講機與鏡頭前的戰士連線，完整呈現戰地日常；「少年政變初長成」記錄青年們見證仰光一夕變色，自拍呈現緬甸青年世代的掙扎。

第14屆台灣國際紀錄片影展將於5月10日至5月19日於國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、台北京站威秀影城、台灣當代文化實驗場C-LAB等地盛大舉行，匯集海內外近140部精采紀錄片，並在疫情後首度迎來近百名國際影人。（編輯：李亨山）1130312