松下洸平興奮首訪寶島 讚本土料理、水果最吸睛

（中央社記者洪素津台北18日電）日本男星松下洸平是戲劇、音樂雙棲藝人，以日劇「最愛」爆紅，今天他因雜誌拍攝工作來台，他表示這是第一次來台灣，事前有調查台灣美食，很想好好品嘗。

松下洸平近來忙於演唱會巡演，也抽空來台灣拍攝雜誌，第一次來台灣，水果、本土料理都讓他很有興趣，記者向他推薦日本人必去的阜杭豆漿，他表示很想去品嘗看看。

因日劇「最愛」打開知名度的松下洸平透露，至今還有人喊他角色名稱「阿大」，雖然覺得非常開心，也認為「阿大」是個非常重要的存在，不過他也笑說：「難道我只拍過這部戲？」也更激起他想要超越「阿大」的慾望。

松下洸平帥氣又努力工作的形象經常登上票選排行榜，像是「最想約會的對象」、「國民老公」、「最適合當女婿」等，他逗趣說：「最困擾的是都沒有拿到第1名，不過年輕沒工作的時候都不可能會進到排行榜，看到自己在1到10名就已經是奇蹟了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

松下洸平將推出新劇「9Border」，講述19歲、29歲、39歲的故事，現年37歲的松下洸平回顧並展望自己這3個階段，認為19歲的自己不想成為大人，但在社會世俗的眼光下「不得不」成長，讓他有點害怕；29歲時在演藝路上並不順遂，這讓他不安且脾氣暴躁，「9這個界線儘管有些煩惱，但過去之後，會發現有很多小事都沒什麼意義」；39歲的他嚮往自由自在地做事。（編輯：唐聲揚）1130318