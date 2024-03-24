魏德聖攜「BIG」北美巡迴 保證「台灣三部曲」上映

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（中央社記者石秀娟華盛頓24日專電）台灣導演魏德聖的最新作品「BIG」正在北美巡迴放映，觀眾對這部兒童癌症電影的迴響超過預期。魏德聖也向影迷喊話，曾參與「台灣三部曲」集資者一定要把贈票留好，「我一定會讓它上映」。

由台灣姐妹市協會、同鄉會等台僑團體舉辦的「北美台灣電影巡迴影展」（NATFTF）邁入第6屆，3月初起至4月14日在加拿大、美國等近30個城市的校園、僑教中心、電影院、醫院等地放映「BIG」，魏德聖也參與觀眾座談。

巡迴活動21、22日在華府舉行。魏德聖分享他籌備「台灣三部曲」半途，卻轉拍「BIG」的原因，透露「台灣三部曲」卡關讓他「差點想不開」，想起20多年前一位罹癌康復的大學生跟他說起她在兒癌病房的故事，促使他寫下「BIG」的劇本。

魏德聖說，這位大學生小學時一隻腿因骨癌截肢，她告訴他，她住兒癌病房很久，從沒遇過一位不想活的孩子，每個孩子都相信自己能活下來。魏德聖說：「這句話給我很大的震撼」，他「邊寫、邊哭、邊笑」，寫完劇本後也療癒了自己。

魏德聖過去曾說，「台灣三部曲」是他「非拍不可」的計畫。他在2000年就完成劇本，構想從平埔原住民西拉雅族、漢人與荷蘭傳教士等3種不同視角，呈現1624年大航海時代台灣開始出現於世界舞台的樣貌，刻畫台灣的多元文化性。

電影團隊自2020年8月起開始向群眾集資，參與集資者都獲贈兩張電影票。原訂2022年8月開拍的計畫，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊、資金不到位等因素而被迫停工，後來決定以動畫電影的形式製作。

魏德聖在華府向觀眾報告製作進度時指出，三部影片的收音都已完成，第一部的動態分鏡也做好了。而因為電影停工前就已搭好演出場景，動畫的收音都是在「現場收音」，「該在海邊就在海邊、該在山上就在山上」，這在全世界還是首例。

他向觀眾保證，「電影票你還是好好的保留它，我一定會讓它上映」。

魏德聖回憶，「台灣三部曲」喊停時，他受到很多指責、質疑，好像是他籌資後卻捲款逃跑，他當時也不知道如何解釋起。後來投入寫「BIG」劇本、拍攝工作，這個過程讓他感覺獲得「重生」，也希望觀眾看電影後「找到生命的希望」。

以兒癌病房為背景的「BIG」是關於6名罹癌孩童、青少年和家長在治療過程中相互扶持的故事。魏德聖說，這些最小、最弱的孩子們面對死亡展現堅韌的生命力。相對於他們，健康的人活著並不難，「既然活著不難，為什麼不能精彩的活著」。

他說，台灣社會很需要正面能量，網路上很多訊息傳播都充滿負能量或酸民文化，這不是社會需要的，他希望電影可以讓觀眾覺得，生命可以活得很精采。

魏德聖說，「BIG」去年底在台灣推出，至今有超過1000多場次包場，目前也還有電影院在放映，台灣對「BIG」的迴響已經夠大了，「他們（北美）的迴響比台灣還大」。3月初在洛杉磯放映後，他也決定兒童節讓「BIG」在台灣重新上映。

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台灣姐妹市協會副會長黃凱峰指出，舉辦「北美台灣電影巡迴影展」主要是為促進台美之間的文化交流，讓旅居美國的台灣人以及美國主流社會多介紹台灣電影，9月也將舉辦奶茶節，透過電影、音樂、美食、運動等，讓美國認識台灣。

馬里蘭州洛克維爾（Rockville）市政府姐妹市協會會長侯大偉（David Hill）也出席華府的放映會觀影。他說，這是很棒的活動，透過不同形式、用影像來說一個國家的故事，與美國這邊的觀眾分享，無疑是絕佳的交流方式。（編輯：韋樞）1130324