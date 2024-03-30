帶好友遊台灣 竇智孔笑說比自己出外景更累

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（中央社記者洪素津台北30日電）竇智孔主持的「台灣第一等」兩度入圍金鐘獎，節目以往都是自己一個人上山下海，全新一季改版加入3名好友輪流和他同行探訪各地美景，竇智孔卻笑說比自己出外景更累。

節目「台灣第一等」主持人竇智孔陸續邀來好友Junior、郭彥均、綠茶擔任嘉賓，前往各地挖掘台灣之美。

為了替全新一季造勢，4人齊聚秀出40歲大叔的好體力，先是竇智孔現場背起郭彥均，綠茶也帥氣公主抱起竇智孔，展現彼此間的好情誼。

竇智孔笑稱現在出外景比以前更累，甚至會一起玩到太High，沒洗澡就睡覺了，此外現在出外景的人變多，就代表他還要多照顧其他人。

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日前郭彥均和竇智孔隨節目前進阿里山鐵道旅行，行前郭彥均才完成腳傷復健，沿途就一路感受到竇智孔的關心，其中遇到要通過坍方路段，竇智孔不忘提醒，若真的不行就不要勉強，負傷前行的郭彥均表示，還好有跟著團隊繼續前行，最後在鐵軌上看到美景，感動到當下抱著竇智孔哭。

預計今年中完成終身大事的Junior，則是和竇智孔一起去台南體驗鹽水蜂炮的震撼；綠茶和竇智孔攜手探訪司馬庫斯，竇智孔透露在外景中，發現綠茶對於書法或是文化相關事物都有獨特見解，讓他相當驚訝。（編輯：龍柏安）1130330