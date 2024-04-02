藝人周思潔出庭 控小蟲延宕出片又違約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北2日電）藝人周思潔委任音樂人小蟲（陳煥昌）製作專輯「傻傻的花」，她認為小蟲延宕出片且違約，提告求償600萬元。周女今天出庭說，曾給對方機會，卻不被理會，只能讓法律來裁判。

台北地方法院今天開庭，小蟲未到庭，委任律師出庭；法官確認求償金額，周女及委任律師表示為新台幣600萬元。

法官庭上詢問，雙方和解可能，小蟲律師表示，要回去詢問當事人，周思潔則說，要看對方提出的和解方案，畢竟小蟲造成她很大的傷害。

周思潔庭外接受媒體聯訪時表示，應該是小蟲不想和解，一個想和解的人不應該是這樣的態度，小蟲違約造成她嚴重損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周思潔去年提告主張，雙方簽約後，小蟲不斷延宕出片日期，以致唱片發行時恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，長達3年無法出國、宣傳，損失慘重。

周女主張，小蟲收取總策劃費，卻在錄音完成後毫無作為，導致她需另請團隊始能完成專輯，總計「傻傻的花」含宣傳費高達2000萬元；小蟲不交出專輯的音樂分軌檔案，且不授權，致使花費鉅資的歌曲，至今無法在KTV播出。（編輯：張銘坤）1130402