五堅情婁峻碩將在海島辦家宴 4名團員竟未獲邀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北2日電）歌手Ella與五堅情今天一同出席hito流行音樂獎記者會，五堅情團員婁峻碩近日婚事忙翻天，透露會到海島辦家宴，但不會邀請好友，其他4名團員傻眼說:「我們都可以自費去啊！」

W0LF（S）五堅情受邀出席「2024 hito流行音樂獎」啟動儀式，邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒全員到齊站台相挺。

有趣的是，由陳零九和邱鋒澤共組的九澤CP，竟和五堅情同樣入圍最受歡迎團體獎，宛如是「網內互打」，對此邱鋒澤倒是很開心地說：「雙贏的感覺很好，希望可以有雙獎。」

沒想到入圍3項獎項的陳零九，竟透露不想上台，所以不想得獎，他說：「男歌手可以給五堅情，這樣我就不用講話。」

婁峻碩日前求婚女友焦凡凡成功，準備邀請家人們去海島辦婚禮，邱鋒澤說：「我一定會包。」沒想到婁峻碩回：「你們不用包。」其他4人才發現自己未在受邀名單中，大喊：「我們都可以自費飛海島。」婁峻碩則無奈說：「你們為什麼要逼我？是我婚禮還是你們婚禮。」

另外Ella睽違9年再發新專輯，預告將在hito頒獎典禮上擔任開場嘉賓，她表示近期工作忙碌，每週都要出國，只能趁空檔休息。

對Ella來說，工作滿檔不打緊，無奈的是近來又被病毒侵襲而感冒，滿口都是黃痰，所幸她表示問題不大，就醫吃藥後已有好轉，老公也在旁叮嚀三餐要正常。（編輯：龍柏安）1130402