GOLDEN WAVE嗨翻高雄 （G）I-DLE、夫碩順壓軸

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（中央社記者王心妤高雄高雄13日電）GOLDEN WAVE拼盤演唱會今晚在高雄登場，（G）I-DLE台灣成員舒華、&TEAM台灣成員NICHOLAS以中文表達開心，男團ZEROBASEONE的3名成員也演唱「想見你」主題曲。

女團（G）I-DLE今晚倒數第2組壓軸登場，台灣成員舒華以台語向觀眾問好，並說：「各位準備好嗨起來了嗎？大聲點。在高雄見到各位真的很開心，希望大家多多關注我們。」她們以一身黑衣演唱Queencard、TOMBOY、Super Lady等歌，全場觀眾也真的大合唱。

Seventeen小分隊BSS（夫碩順）今晚壓軸登場，成員勝寬、DK、Hoshi也以中文向觀眾喊話：「準備好了嗎？」他們演唱The Reasons of My Smiles、Fighting、Just do it等歌曲，為演唱會劃下句點。

選秀節目出道的韓國男團ZEROBASEONE每名成員都特別以中文向觀眾問好並演唱3首韓文歌，而中國成員章昊也以台語說：「大家好，我是章昊，感謝大家，我愛你。」

&TEAM今晚演唱FIREWORK、Dropkick等歌曲，其中台灣成員NICHOLAS（王奕翔）以中文表示：「高雄我回來了！其實我一直有個願望，帶著成員回來表演，感謝GOLDEN WAVE給我們機會，我們會繼續努力，希望大家繼續支持我們。」

女團NMIXX今晚演唱DASH、Love Me Like This等歌，其中成員Jiwoo今天正好滿19歲，不只大螢幕出現生日蛋糕，其他成員跟觀眾也合唱生日快樂歌送上祝福。（編輯：龍柏安）1130413

韓國男子組合Seventeen小分隊BSS（夫碩順）13日晚間在高雄GOLDEN WAVE韓團拼盤演唱會壓軸登場，演唱Fighting、Just do it等歌曲，為演唱會畫下完美句點。（超級圓頂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月13日

GOLDEN WAVE韓團拼盤演唱會13日晚間在高雄國家體育場盛大登場，男團&TEAM也登台帶來精彩演出，其中其中台灣成員NICHOLAS（王奕翔）更以中文表示，「高雄我回來了！」（超級圓頂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月13日