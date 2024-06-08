本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳搭機離台結束15天「仁來瘋」 預告今年還會來
首頁 / 娛樂

舒淇千禧曼波會台灣影迷 笑憶入戲深到害怕段鈞豪

2024/6/8 20:19（6/8 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「千禧曼波」特映場8日下午在台北松仁威秀影城舉行，女星舒淇（前）身穿黑色T恤搭配牛仔褲現身，向影迷揮手致意。中央社記者趙世勳攝 113年6月8日
電影「千禧曼波」特映場8日下午在台北松仁威秀影城舉行，女星舒淇（前）身穿黑色T恤搭配牛仔褲現身，向影迷揮手致意。中央社記者趙世勳攝 113年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北8日電）侯孝賢執導「千禧曼波」重返大銀幕，女主角舒淇今天也出席特別場。舒淇表示，重看電影後想起許多回憶，當時曾因為太入戲，首映會完仍不跟段鈞豪說話，很怕遭對方家暴。

「千禧曼波」於2001年拿下坎城影展最佳技術大獎，4K修復版重返大銀幕，女主角舒淇今天特別出席放映活動跟台灣影迷見面。舒淇在影廳表示，有10多年沒有在台灣見到影迷，今天感到很開心，她跟侯孝賢結緣也是因為一個廣告，「當時他（侯孝賢）什麼都沒跟我講，只有講是當下年輕人的一個電影。」

舒淇說，這幾天看電影也想起許多拍攝回憶，「過了20幾年再看，心情都不一樣了，長大後再去看那個時候我們幹的那些事情，你就會更知道當初為什麼要幹那些事情了。」

舒淇表示，拍攝前跟其他演員吃喝玩樂，除了睡覺是在家裡，晚上就跟著去KTV、酒吧玩樂，每一場戲都印象深刻，只要一到場景就會進入角色，「每一段包括喝酒啊、都不是一個開機或是一個關機，所以那時候對我來講是特別痛苦的事情。」

舒淇解釋，當時覺得痛苦是因為活在角色裡，直到現在仍很難忘，最印象深刻的是對段鈞豪感到抱歉，因為當時太過入戲，導致首映會完也不跟段鈞豪說話，「很怕他會家暴我。」

「千禧曼波」4K數位修復版全台上映中。（編輯：李亨山）1130608

電影「千禧曼波」特映場8日下午在台北松仁威秀影城舉行，女星舒淇（中）在工作人員等陪同下進入影廳。中央社記者趙世勳攝 113年6月8日
電影「千禧曼波」特映場8日下午在台北松仁威秀影城舉行，女星舒淇（中）在工作人員等陪同下進入影廳。中央社記者趙世勳攝 113年6月8日
#坎城影展
#侯孝賢
#舒淇
舒淇
張學友「你最珍貴」大合唱 加碼搖滾版吻別獻歌迷舒淇、李心潔及賈靜雯3影后聯手 上演母親復仇記
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：