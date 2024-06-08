舒淇千禧曼波會台灣影迷 笑憶入戲深到害怕段鈞豪

（中央社記者王心妤台北8日電）侯孝賢執導「千禧曼波」重返大銀幕，女主角舒淇今天也出席特別場。舒淇表示，重看電影後想起許多回憶，當時曾因為太入戲，首映會完仍不跟段鈞豪說話，很怕遭對方家暴。

「千禧曼波」於2001年拿下坎城影展最佳技術大獎，4K修復版重返大銀幕，女主角舒淇今天特別出席放映活動跟台灣影迷見面。舒淇在影廳表示，有10多年沒有在台灣見到影迷，今天感到很開心，她跟侯孝賢結緣也是因為一個廣告，「當時他（侯孝賢）什麼都沒跟我講，只有講是當下年輕人的一個電影。」

舒淇說，這幾天看電影也想起許多拍攝回憶，「過了20幾年再看，心情都不一樣了，長大後再去看那個時候我們幹的那些事情，你就會更知道當初為什麼要幹那些事情了。」

舒淇表示，拍攝前跟其他演員吃喝玩樂，除了睡覺是在家裡，晚上就跟著去KTV、酒吧玩樂，每一場戲都印象深刻，只要一到場景就會進入角色，「每一段包括喝酒啊、都不是一個開機或是一個關機，所以那時候對我來講是特別痛苦的事情。」

舒淇解釋，當時覺得痛苦是因為活在角色裡，直到現在仍很難忘，最印象深刻的是對段鈞豪感到抱歉，因為當時太過入戲，導致首映會完也不跟段鈞豪說話，「很怕他會家暴我。」

「千禧曼波」4K數位修復版全台上映中。（編輯：李亨山）1130608