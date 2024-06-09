金馬獎設計大師楊英風登大銀幕 弟子朱銘現身電影

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（中央社記者洪素津台北9日電）金馬獎獎座出自台灣雕塑大師楊英風之手，他的3女釋寬謙法師費時8年，親自監製電影「我父英風」，把父親楊英風精采豐富的一生搬上大銀幕，已逝藝術家朱銘也現身於電影中。

楊英風一生充滿傳奇，年輕時曾以大阪萬國博覽會雕塑「鳳凰來儀」妝點中華民國館驚艷世界，連建築大師貝聿銘都讚嘆不已。

楊英風的3女釋寬謙法師費時8年，親自監製電影「我父英風」，劇情從釋寬謙的視角出發，引領觀眾一探楊英風的成長經歷與深情人生。值得一提的是，明年即為楊英風百年冥誕，電影此時問世，格外具有意義。

另外，楊英風除一生藝術作品多達2554件，更為台灣作育英才無數，包括台灣木雕界譽有「北朱銘、南張敬」的兩位大師，也都是他的弟子。朱銘生前更在電影中現身表示，「不可能再找到這樣的老師了。」

有趣的是，當年朱銘舉世聞名時，有人問楊英風「你是怎麼教朱銘的？」楊英風表示，「其實沒什麼教他，我只是告訴他（雕刻時）什麼時候該停。」讓人深深感佩其藝術涵養與智慧。

釋寬謙為拍攝電影跨越了東亞、北美與中國，追尋父親楊英風足跡，走訪北京、上海、雲岡石窟、東京、新加坡、舊金山、洛杉磯、紐約等多個城市，重塑她心中父親的完整樣貌。

釋寬謙在片中坦言，楊英風與她的關係其實比較像「師生」，而她更是出家後才真正理解了父親的思想與為人處事。

電影「我父英風」將於父親節前夕8月2日上映。（編輯：張雅淨）1130609