黃秋生、高捷難得合體現身 互讚對方超會演戲

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（中央社記者洪素津台北11日電）演員黃秋生、高捷今天合體出席遊戲代言記者會，2人互讚對方超會演戲，對於這次能一起合作很興奮；黃秋生受訪則分享自己膽固醇過高被醫生警告。

黃秋生、高捷今天合體出席遊戲代言記者會，問起對雙方的印象，高捷表示對黃秋生演出「人肉叉燒包」印象深刻，得知黃秋生有參與遊戲代言感到興奮，「黃秋生很厲害的演員，很珍惜這個機會，我比較年長，他很客氣，我喜歡，他值得尊重」。

聽到高捷的讚賞，黃秋生回讚：「高捷真的是可以稱之為老師，氣場真的很厲害，看他講同一句對白，我就覺得我真的差很遠」，這讓高捷當場直呼：「不敢當」。

另外，黃秋生自曝膽固醇過高被醫生警告需要手術，醫生認為黃秋生要趁沒什麼危險的時候做手術，這讓黃秋生不解直呼：「沒危險做什麼手術？」顯示出他和醫生意見相左。

問及之後的演藝規劃，黃秋生透露暫時沒有跟台灣劇組的合作，但下個月會來台灣拍電影，小小透露是香港導演執導的電影。（編輯：李亨山）1130611

知名遊戲公司「遊戲橘子」11日在台北發表新遊戲，藝人高捷（後左4）、黃秋生（後左3）以代言人身分現身記者會，一身黑色裝扮帥氣與中職啦啦隊女孩們合影。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日