本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

黃秋生、高捷難得合體現身 互讚對方超會演戲

2024/6/11 20:40（6/11 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
知名網路遊戲公司「遊戲橘子」11日在台北舉行新遊戲上市記者會 ，藝人高捷（右）、黃秋生（左）應邀擔任代言人，兩人戴著墨鏡帥氣出場，互相碰拳致意。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日
知名網路遊戲公司「遊戲橘子」11日在台北舉行新遊戲上市記者會 ，藝人高捷（右）、黃秋生（左）應邀擔任代言人，兩人戴著墨鏡帥氣出場，互相碰拳致意。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北11日電）演員黃秋生、高捷今天合體出席遊戲代言記者會，2人互讚對方超會演戲，對於這次能一起合作很興奮；黃秋生受訪則分享自己膽固醇過高被醫生警告。

黃秋生、高捷今天合體出席遊戲代言記者會，問起對雙方的印象，高捷表示對黃秋生演出「人肉叉燒包」印象深刻，得知黃秋生有參與遊戲代言感到興奮，「黃秋生很厲害的演員，很珍惜這個機會，我比較年長，他很客氣，我喜歡，他值得尊重」。

聽到高捷的讚賞，黃秋生回讚：「高捷真的是可以稱之為老師，氣場真的很厲害，看他講同一句對白，我就覺得我真的差很遠」，這讓高捷當場直呼：「不敢當」。

另外，黃秋生自曝膽固醇過高被醫生警告需要手術，醫生認為黃秋生要趁沒什麼危險的時候做手術，這讓黃秋生不解直呼：「沒危險做什麼手術？」顯示出他和醫生意見相左。

問及之後的演藝規劃，黃秋生透露暫時沒有跟台灣劇組的合作，但下個月會來台灣拍電影，小小透露是香港導演執導的電影。（編輯：李亨山）1130611

知名遊戲公司「遊戲橘子」11日在台北發表新遊戲，藝人高捷（後左4）、黃秋生（後左3）以代言人身分現身記者會，一身黑色裝扮帥氣與中職啦啦隊女孩們合影。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日
知名遊戲公司「遊戲橘子」11日在台北發表新遊戲，藝人高捷（後左4）、黃秋生（後左3）以代言人身分現身記者會，一身黑色裝扮帥氣與中職啦啦隊女孩們合影。中央社記者徐肇昌攝 113年6月11日
黃秋生
中職傑尼獅主題日 金馬影帝黃秋生任開球嘉賓
高捷
高雄輕軌試辦深夜加班車 行駛C1至C14站高雄輕軌車頭遭汽車擦撞 初判駕駛違規左轉肇事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.56
更多編輯台推薦新聞：