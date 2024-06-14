ZIPANG OPERA海外首站獻台灣 想吃180顆小籠包

（中央社記者王心妤台北14日電）日本男團ZIPANG OPERA明天將在Zepp New Taipei開唱，首度來台演出，除了學講台語「我愛你」、「大家好」之外，成員spi自嘲胃是一個黑洞，想吃180顆台灣小籠包。

ZIPANG OPERA由佐藤流司、福澤侑、spi以及心之介，他們擅長電子音樂、混合音樂等多種風格，也會將日本傳統音樂因素融入作品中，今年4月推出新的EP後展開巡演，而海外首站就獻給台灣。

ZIPANG OPERA在訪問前接受台灣媒體聯訪表示，很期待吃台灣美食，福澤侑謙稱胃口小，只吃約4顆小籠包就會飽，胃口大的spi則笑稱想吃180顆小籠包，「我的胃是一個黑洞，只是真的吃完的話，明天在舞台上可能會噴射出一顆一顆的小籠包。」

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ZIPANG OPERA除了擅長歌舞表演，部分成員也有參與舞台劇演出，好奇團員覺得最困難的表演方式，心之介說「走位」是最難記的部分，福澤侑笑說：「有次表演發現心之介一臉自信地站在我的位子上，我正想說找個沒人的地方站時，心之介卻發現自己站錯了位子，造成我們用一個很詭異的方式移動。」

對於明天的演出，ZIPANG OPERA表示有特別為台灣粉絲設計專屬的表演，也有先學中文想跟觀眾拉近距離，像是會喊出中文的「一起嗨吧！」炒熱氣氛。他們表示，「很開心第一次的海外巡演是從台灣開始，很期待未來有更多機會再來台灣跟粉絲見面。」（編輯：郭諭儒）1130614