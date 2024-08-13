「韓哥」姜成鎬台北追緝令與桂綸鎂飆演技 9/1來台宣傳

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（中央社記者王心妤台北13日電）名導盧貝松（Luc Besson）監製與編劇的電影「台北追緝令」劇組今天宣布，美籍台裔導演黃嘉智將跟主角桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬、童星楊明偉分享拍攝心得，預計9月1日訪台，在台北信義區跟影迷見面。

黃嘉智今天透過電影的台灣發行商表示，身為亞洲人在好萊塢常常沒有歸屬感，但在台灣拍片卻格外有親切感，也有屬於台灣的融入感，「就像回家一樣，就算我不是本地人，卻像是歸屬於這裡，這樣的感覺真的很棒。」

黃嘉智也說，很期待這次來台灣能夠再吃蛋餅、芒果雪花冰、刈包、滷肉飯等台灣美食。

姜成鎬因為飾演電影「玩命關頭」的「韓哥」一角被全球影迷認識，他日前來台灣拍攝此片時，也掀起追星潮。他今天表示，上次來台曾擔任棒球比賽開球嘉賓，期待這次參與更多體育盛事，並跟台灣影迷見面。

「台北追緝令」將於9月25日在台灣上映。（編輯：張雅淨）1130813