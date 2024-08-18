「血．拾人生」登桃園電影節 籲加入驗血建檔

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（中央社記者洪素津台北18日電）戲劇「血．拾人生」登桃園電影節，內容分享血癌患者甘苦，製作人唐在揚表示，「幕前幕後的工作人員都加入驗血建檔，也希望觀眾看戲後參與行動」，讓患者有更多配對的機會。

「血．拾人生」是來自1群血癌病患的真實人生經歷，劇中主角將自己記錄罹癌過程的日誌，取名為「拾。光」，想號召更多年輕人一起響應，成立「血。拾人生」網站。

昨天唐在揚偕同導演黃常祚與主要演員群宋偉恩、魏蔓、庹宗華、黃薇渟、林思廷、安俊朋出席分享。黃常祚表示，第1次拍有關血癌題材的影集，盼這部片可以把血癌病友們的堅強帶給所有人，「只要你挽起袖子，就可以給他們很大的幫助」，希望把這樣的善念持續擴散出去。

宋偉恩這次扮演血癌患者，他表示，自己在演出創作過程中，從原型人物們的身上得到很多能量，希望屆時戲劇上檔時，可以得到觀眾的支持，也希望大家去驗血建檔，給血癌病友更多活下去的機會。

戲中飾演宋偉恩爸爸的庹宗華，很佩服原型人物父親的抗壓性，繼失去伴侶後又失去兒子，「沒有經歷過的人，無法感受到這種巨大的衝擊。」

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戲中同樣飾演血癌患者的還有魏蔓與黃薇渟，她們也深有感觸。魏蔓從原型人物身上學習到很多正能量，拍完這齣戲後才知道「驗血建檔只要20分鐘，就可以給血癌患者有更多配對的機會」。

黃薇渟則認為角色的正向很不真實，「我在家裡看劇本時就哭了，這麼重大的事情，為什麼她（角色）可以這麼正向」，因此拍完戲後她也獲得很多如何正向面對事情上的學習；已經完成驗血建檔的她，現場也邀約觀眾，希望讓社會有更多溫暖的愛。（編輯：管中維）1130818