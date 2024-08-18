柯有倫喊話想拍戲 被4歲愛女融化「改變我生命」

（中央社記者洪素津台北18日電）歌手柯有倫今天出席美容展活動，提到除了音樂創作也希望拍戲，而聊起4歲女兒，柯有倫露出慈父笑容，「女兒改變了我的生命，原來生小孩是這麼快樂」，更吆喝大家快生小孩。

柯有倫今天出席活動吸引大批粉絲駐足求合照，他笑說：「這麼多粉絲，我心情很好，就像回到當年簽唱會一樣」，而問起近況，柯有倫表示已經有一段時間沒有拍戲，現在拍攝實境秀居多，「希望明年有演出機會，趁現在我還有帥氣的臉，電視劇、電影也好」。

柯有倫育有4歲女兒，提到女兒相當開心，「我每天都跟女兒在擁抱，女兒已經改變了我的生命，讓我有一種原來生小孩是這麼快樂、這麼開心的事情」，隨後打趣表示要大家趕快去生小孩。

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近日柯有倫與竇智孔合作推出單曲「大叔」讓他很有感，「其實我們真的做了很久，有20多年了，可是我們現在就算是大叔，也活得很開心，然後不斷的努力有更好的作品端出來給大家。」至於個人專輯，柯有倫坦言：「製作整張專輯很累，如果沒有人聽會很難過，先一首一首來好了。」

即便柯有倫自認是大叔，今天同台主持的演員郭亞棠表示，「有倫哥維持的真的很好。」更表示私下到KTV唱歌一定會點柯有倫經典歌曲「零」，「他很親切、很陽光，希望我未來的老公像他一樣身材維持得這麼好，還香香的。」（編輯：蕭博文）1130818