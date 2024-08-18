台日布袋戲登桃影 編劇虛淵玄來台「得到溫暖」

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（中央社記者洪素津台北18日電）台灣霹靂與日本合製的電視布袋戲劇集「東離劍遊紀」今天在桃園電影節搶先世界首映，日本編劇虛淵玄特地來台致意，感謝大家對歌仔戲創新給予高度肯定，「我得到大家的溫暖」。

台日合製電視布袋戲劇集「東離劍遊紀」搶先在大銀幕世界首映，虛淵玄遠從日本來台和劇中3尊重要戲偶凜雪鴉、浪巫謠、殤不患一起現身桃園電影節，台灣觀眾也展現奔放熱情，讓虛淵玄十分感動。

虛淵玄表示一開始創作「東離劍遊紀」時，很害怕台灣觀眾會不接受他有別於傳統布袋戲的表現手法，沒想到台灣觀眾對於全新嘗試的接受度超高，「我得到了非常溫暖的支持」。

虛淵玄分享每次到台灣都是因為工作，不是到台北，就是到霹靂的雲林片場，「我覺得台灣是非常有魅力的地方，我很嚮往台南的文化與歷史氛圍，之前在台中的觀光經驗也很好」，他許願能夠有機會拋開工作，單純在台灣享受對生活的熱愛。

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另外大愛戲劇「在光裏的人」今天也在桃園電影節舉行首映，在大銀幕上搶先放映前2集，製作人余政憲、導演林宏杰，率領主要演員王傳一、翁家明、臧芮萱、張晏塵、游小白到現場與觀眾見面。

王傳一表示為了演好劇中的醫師角色，開拍前花了1個月的時間，學了一大堆中醫相關技能，包括針灸、把脈、太極拳，不過拍攝時因涉及醫療行為，下針的畫面都是由專業醫生擔任手替完成；有趣的是，王傳一私下練習的時候，確實有在導演林宏杰的虎口下針，他笑說：「導演還活得好好的，應該是沒有問題」。（編輯：蕭博文）1130818