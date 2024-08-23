幻藍小熊錄實境秀 切生章魚恐怖刀工逗樂金在煥

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（中央社記者王心妤台北23日電）台灣女團幻藍小熊成員采甄、許媛媛、毓在錄實境秀時，跟韓星金在煥及iKON的宋允亨互動。3成員不按牌理出牌，逗樂金在煥及宋允亨，現場切生章魚的橋段更讓他們哭笑不得。

采甄、許媛媛、毓的實境秀「加一點，出道魔法配方」已在韓國SBS Medianet、friDay影音開播，銜接前2集「心靈雞湯」版廚房實境秀精神，金在煥及宋允亨鼓勵她們要把「自信」、「堅持所愛」及「相信自己」時刻放在心上。

除了溫馨橋段，采甄、許媛媛、毓的古靈精怪讓金在煥及宋允亨哭笑不得，像是她們要切生章魚的橋段，采甄及許媛媛不斷發出尖叫聲，邊切邊對章魚喊話「對不起」，又或是幫忙配音喊出「好痛」。而毓的刀工則獲得2名前輩稱讚，剁雞肉也獲得肯定。

應援橋段上，采甄跟許媛媛因金在煥粉絲名WIN：D，以風車當作應援棒，並在自製風車寫上祝福語，讓金在煥感動表示：「風車代表我的粉絲，第一次有人用風車寫信給我，她們連我的粉絲文化也知道，還幫我準備禮物，實在很用心。」

許媛媛則準備自創曲，金在煥也拿起吉他獻唱Energetic，讓許媛媛笑稱要把這把吉他當作傳家之寶。（編輯：陳政偉）1130823