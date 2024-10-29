張書豪接大尺度同志戲 太太歐陽妮妮喊「很適合」

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（中央社記者洪素津台北29日電）藝人張書豪在戲劇「妮波自由式」飾演男同志，有不少親密戲。他今天表示，自己常與同志好友打打鬧鬧，太太歐陽妮妮見怪不怪，甚至鼓勵「你很適合」，但沒有懷疑過他的性向。

張書豪在「妮波自由式」演出專情男同志，更在劇中有多場親密戲，他今天和主演的林思宇、莊凱勛、夏騰宏、陸夏等人出席宣傳記者會。

張書豪和歐陽妮妮即將升格為新手爸媽，張書豪很緊張，透露預產期是明年1月初，「還沒有想好寶寶的名字跟綽號」。聊及是否會進產房剪臍帶，他表示，自己在拍戲時情緒比較滿，現實生活中較為冷靜，屆時看到孩子出生時，也不確定自己會不會哭。

另外，林思宇也有親密戲，她大讚現場男演員很敬業，可以隨時控制自己的狀態。

陸夏在劇中和劉品言談起女女戀，陸夏坦言無法和劉品言對視20秒以上，「言言姐眼神很勾人，我喜歡反差的人，言言姐平常講話大姐風範，又突然小女人撒嬌感覺，很難捉摸。」

劉品言分享：「拍的時候她不小心摸到我耳朵，我臉就炸紅，這邊有一點敏感，被電到的瞬間其實不一定跟性別有關。」（編輯：管中維）1131029