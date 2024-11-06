喜翔「春行」演活跛腳男 拍到骨裂角逐金馬影帝

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（中央社記者王心妤台北6日電）電影「春行」今天舉辦媒體試映，雙導演和演員楊貴媚、喜翔映後分享拍片過程。喜翔因在片中飾演跛腳男子，要刻意將腳踝歪一邊走路，越拍發現腳越痛，殺青才發現拍到骨裂。

喜翔今天受訪表示，片中因為飾演跛腳男人，全程都要將腳踝折歪走路，一天拍攝可能就要從中午走到晚上，拍戲過程感覺腳越來越痛，去看醫生才發現骨頭裂開。

楊貴媚另一場戲需要被鹽埋在冰櫃中，只有臉的中央露出來。她透露，當時約有30公斤的鹽直接壓在胸口，「我被壓住差點喘不過氣。」嚇得喜翔急忙幫忙把她身上的鹽撥開。

「春行」雙導演王品文、彭紫惠入圍第61屆金馬獎最佳新導演獎、喜翔角逐最佳男主角獎，楊貴媚則以另一部電影「小雁與吳愛麗」入圍最佳女配角獎。喜翔自稱是沒有評審緣的演員，但認為導演一定會得獎。

喜翔透露，今天試映會看到認識的導演哭著走出戲院，「我對片子很有把握，但對票房堪憂，有觀眾到了散場是哭著走出去，她也說太久沒看過台灣有這麼好看的電影。」

「春行」將於22日全台上映。（編輯：張雅淨）1131106