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小公視匯集人才 探討Baby Shark IP成功關鍵

2024/11/16 13:14（11/16 13:31 更新）
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兒少頻道「小公視」打造「All Star學齡前動畫共同開發計畫」，並攜手國際製作公司舉行論壇，老師在線上與學員交流。（小公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月16日
兒少頻道「小公視」打造「All Star學齡前動畫共同開發計畫」，並攜手國際製作公司舉行論壇，老師在線上與學員交流。（小公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月16日
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（中央社記者洪素津台北16日電）兒少頻道「小公視」打造「All Star學齡前動畫共同開發計畫」，攜手Baby Shark Dance製作公司舉行論壇，和學員們分享Baby Shark IP的成功關鍵。

小公視攜手在YouTube有150億次點擊神曲Baby Shark Dance的國際製作公司，及韓國EBS電視台、Campfire Aniworks 等知名團隊，打造「All Star學齡前動畫共同開發計畫」，大師講堂吸引60位學員前來參與。

小公視發布新聞稿透露，日前「The Pinkfong Company」負責人Gemma Joo到台北參訪小公視，提到Baby Shark Dance全球長紅，音樂就是關鍵，「因為音樂可以同時吸引孩子和家庭，所以這不僅是一首給孩子的歌，而是一首適合所有人的好歌，搭配舞蹈，這就是如何讓全球觀眾跟著音樂跳舞的秘訣。」

Gemma Joo也提到，「Baby Shark實際上是關於家庭的故事，有鯊魚媽媽、鯊魚爸爸，甚至有鯊魚祖父母， 家庭是所有孩子共通的東西，因此家庭因素是世界連結在一起的話題。」

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「All Star 學齡前動畫共同開發計畫」展開一連串的課程，由「The Pinkfong Company」的內容創作主管Hansol Park帶來第一堂課，分享「學齡前開發與戰略」，以Baby Shark的開發過程中，如何從鎖定目標觀眾，透過全球市場的調查，加入全世界孩童都能有共感的元素，引發兒童的興趣，進而創造引起風潮的學齡前動畫。

此項計畫與韓國頂尖的製作公司合作，開設大師講堂的豐富課程內容、人才培育、國際共同開發到國際合資合製，進而希望產出高品質的學齡前動畫內容。（編輯：李亨山）1131116

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