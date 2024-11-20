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玟靈唱紅8點檔主題曲 挑戰嘻哈曲風唱台饒

2024/11/20 16:38
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（中央社記者洪素津台北20日電）歌手玟靈近日發行第4張專輯「愛的班車」，主打歌也搭上8點檔「愛的榮耀」片頭曲，除了情歌，玟靈挑戰唱嘻哈歌曲，更看「大嘻哈時代」節目做功課，唱「台饒」努力追求突破自我。

玟靈發行第4張專輯「愛的班車」，今天舉辦媒體餐敘，提到這首歌，玟靈把男女戀愛中的迷惘徘徊、不知所措，用療癒溫暖的聲線表達出來，玟靈說：「人生旅途遇到的人事物，就像各種班車 一樣來來去去、分分合合。」

除了唱有關於愛情的歌，玟靈也挑戰唱嘻哈歌曲「給HI」，為了挑戰嘻哈領域，玟靈還預先找出「大嘻哈時代」節目，逐集做功課，「吸取嘻哈養分，向先進取經」，玟靈首度嘗試嘻哈舞風，不但造型融入街頭元素，還挑戰「台饒」，於歌中大秀苦練的台語Rap。

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玟靈表示學生時代就愛跳舞，小有國標舞基礎，但街舞、嘻哈卻是全新領域，「不但沒嘗試過，還要在短短1周內惡補完成拍攝！」用功的玟靈請舞蹈總監親身錄下舞步的影片，自己在卸下一天的忙碌工作行程後，晚上才是真正的重頭戲，從午夜時分開始對著投影機練舞，連續5天不眠不休。

而問起感情狀況，玟靈雖然一直不缺人追求，但現階段她自嘲「被當歌手耽誤了戀情」，目前身邊有2名追求者，「看明年可不可以跟個別深談，以結婚為前提交往」，她現場也開出擇偶條件「只要看得順眼就好」。（編輯：李亨山）1131120

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