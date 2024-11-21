A-Lin演唱會宣布加場 內容曲目將大幅更新
2024/11/21 16:09（11/21 16:31 更新）
（中央社記者洪素津台北21日電）金曲歌后A-Lin將在2025年重返小巨蛋舉辦演唱會，今天宣布演唱會再加場，透露演唱會除有全新舞台呈現，內容、曲目更會大幅更新，「期待與你們相約台北小巨蛋，不見不散。」
A-Lin 2025演唱會「A-LINK WITH PASSENGERS-最終站」再登台北小巨蛋，1月17、18日2場門票已售罄，今天主辦單位透過新聞稿宣布加場，將於1月19日下午3時再加開1場，將與粉絲們一起迎接小龍新年。
A-Lin 2025演唱會「A-LINK WITH PASSENGERS-最終站」加場將於2025年1月19日下午3時在台北小巨蛋登場，門票將於29日中午12時由A-Lin官網會員優先購票，晚上6時全面開賣，購票請洽「ibon官網」。（編輯：龍柏安）1131121
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