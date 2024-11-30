SCOOL夢之隊成員出爐 導師勉用更好表現回報粉絲

（中央社記者王心妤高雄30日電）台韓共製選秀節目SCOOL今晚在高雄巨蛋舉辦決賽，冠軍由陳麒文奪下，以及大馬學員彭义翔、韓國學員朴鎮佑等7人獲出道。Super Junior成員銀赫擔任導師，也勉成員用好表現回報粉絲。

主辦單位此次特別打造原創歌Sweet Dance、Dive in、「翻轉世界Boom！」由進入決賽的21名選手分成3組競賽，最終由陳麒文、帝翁、鄭美祥、陳柏佑、王學駿、馬來西亞學員彭义翔、韓國學員朴鎮佑以獲得人氣和導師青睞而出道。

陳麒文曾是男團ALL IN 5的成員，他表示，曾經想放棄夢想，「但現在春天又來，我的樹葉也回來了，希望帶更多更好的養分給你們。」曾在全中運跨欄摘金牌的王學駿轉戰偶像，他表示，很感謝導師還有其他學員在他跳舞跳得不夠好時，仍總是等待著他，「我做到了，謝謝你們，這是我的起步！」

此次擔任導師的Super Junior銀赫以個人經驗勉勵出道團員，「回想出道了19年，每個人都要記得，能夠出道是多虧了現場粉絲們的支持，未來要以更好的表現回報大家。」對於沒有出道的團員，他也說這並不代表失敗，這只是段過程，一路走來都辛苦了。

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李洪基表示，今天的出道是演藝之路的開始，希望每個成員未來都能展現更帥氣的樣貌，且永遠不要忘記今天，「希望大家不要忘記今天的演出，要以今天為基礎表現得更好，以後的路很長，可能會遇到很多誘惑，請大家要以事業為重。」他也說，未來若有機會，也願意再給學員們唱歌上的指導。

羅志祥表示，「勝勿驕、敗勿餒，希望每個人都要把握每次登場的機會，好好享受舞台。」崔容俊則笑說：「對不起，最近教訓了你們很多。」若學員們未來想吃火鍋，他也很樂意請客。（編輯：陳政偉）1131130