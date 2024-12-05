王傳一再配對賴雅妍 拍親密戲被女兒告狀繳罰金

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（中央社記者洪素津台北5日電）在TVBS原創劇集「秘書俱樂部」和演員賴雅妍再配對的演員王傳一今天表示，2人演親密戲都不用親密指導，默契好到不行，但演親密戲會被女兒告狀，須上繳罰金給老婆。

「秘書俱樂部」製作人兼主演修杰楷率賴雅妍、王傳一、演員曾莞婷、楊晴與管麟出席發布會。

賴雅妍、王傳一第5度合作，王傳一表示，拍親密戲最怕被女兒看到，女兒會向媽媽告狀，他就會被罰錢；至於罰金多少，王傳一打趣表示，「看預算」，由於與賴雅妍合作太多次而被罰不少錢，讓眾人笑翻。

另外，修杰楷劇中和曾莞婷配對，兩人還有呼巴掌戲碼，曾莞婷透露打4次才成功，一開始害怕就有點手軟，導演指「不夠狠」；除和修杰楷對戲，曾莞婷也和管麟有感情戲，但她說，管麟很悶，都不會主動找話題聊天；管麟在旁則喊自己較害羞。

TVBS也發表新節目「來吧！哪裡怕」，由昔日男團棒棒堂敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）與王子（邱勝翊）主持，6人暌違15年再聚首，一起出外景玩遊戲。

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投身製作的威廉最常被問到召集6人最大挑戰，他笑說：「喬6棒合體是心累，錄節目是身累，所以我現在是身心俱疲啊！」節目中挑戰雖很困難，但明知會失敗，依舊熱血挑戰的過程，就是他們想給觀眾的青春和感動，希望大家支持。

「秘書俱樂部」8日起每週日晚間8時在TVBS 42頻道首播，晚間10時在Netflix、LINE TV上線；「來吧！哪裡怕」7日起每週六晚間8時在TVBS 42頻道首播，晚間10時可在Netflix及海外獨家播映平台TVB Anywhere收看。（編輯：李明宗）1131205