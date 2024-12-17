蔡瑞雪「備戰」第1次親密戲 莊凱勛羞奪螢幕初吻

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員莊凱勛和蔡瑞雪在戲劇「回憶暫存事務所」有親密戲，第1次演親密戲的蔡瑞雪相當緊張，連舌苔都刮得一乾二淨，莊凱勛得知是對方的「螢幕初吻」，表示很不好意思。

戲劇「回憶暫存事務所」改編自八千子人氣同名小說，由雙導演林立昇、余建霖聯手執導，劇情講述擁有高超化妝與變聲術的莊凱勛，經營了一間「回憶暫存事務所」，專門為客戶提供各種變身服務，將他們的願望化為美好的謊言。

莊凱勛今天和蔡瑞雪、張景嵐、安俊朋、林岱縈出席新戲記者會，劇中莊凱勛和蔡瑞雪有親密對手戲，蔡瑞雪表示自己為了親密戲做足準備，除保持口腔乾淨外，還準備各種口味的喉糖，還跟姊姊試動作還有位置，只是親密戲沒有想像中激烈，讓蔡瑞雪笑說：「怎麼就這樣停了，我還有伸舌頭試探，我真的很緊張，都聽得到心跳聲。」

莊凱勛則是意外得知自己奪走蔡瑞雪的「螢幕初吻」，笑稱不好意思，隨後也讚對方很敬業，為了親密戲原來下那麼多苦工。

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蔡瑞雪透露，戲外因分手1個月多，還在療傷中，她表示現在會專注工作上，隨戲劇上映，自己創作單曲「不一定要在一起」也搭配曝光，沒想到歌曲和感情狀態如出一轍，讓還在情傷的她感嘆：「以後會很低調，不敢再這麼高調了！感情真的很容易見光死！」

張景嵐和男友陳銳穩定交往近2年，她也教蔡瑞雪「雙方一開始就要講好要不要公開」；目前張景嵐沒有結婚打算，坦言因為工作都很忙，笑說：「年前很忙，年底還要收款結尾。」莊凱勛爆料，張景嵐拍戲空檔都在處理自己品牌，非常忙碌。（編輯：陳政偉）1131217