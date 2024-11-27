李李仁當金片子評審不忘支持台灣隊 許願拍棒球片

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（中央社記者王心妤台北27日電）2024金片子大賽今天頒獎，評審李李仁笑說，雖然要看入圍的作品，仍有抽空跟家人一起看世界棒球12強賽，當台灣奪冠時感動落淚，萌生想拍棒球電影的念頭。

李李仁表示，一直都很喜歡棒球，剛出道時的唱片公司甚至是兄弟大飯店成立的唱片公司，也會跟家人一起去擊球場玩，他笑說：「但只要球速140，基本上我就打不到了。」

李李仁也分享，這次是第一次擔任評審感到壓力很大，會自我強迫每天要花5小時看10部短片，搭飛機時也不放過自己，「所以我的老花眼，在這段期間內也增加了不少度數。」但他也對能跟金馬剪接師廖慶松、導演侯季然等人一起當評審感到很榮幸，並為藝人好友莊凱勛以短片「朋友順啦」拿下最佳男主角獎感到開心。

莊凱勛片中飾演工人，他透露過去沒戲接時也曾在工地打工，「我很會綁鋼筋，但我們導演更厲害，他還有考到水電工執照，是真的專業。」這次因為太喜歡劇本，更是主動表示要無酬演出。

「月行之地」今天摘下最大獎的金片子首獎，並一舉拿下最佳導演、最佳劇本、最佳攝影、最佳音效、最佳剪輯獎，成為本屆大贏家。導演施怡帆表示，「希望未來能繼續用電影讓世界看見台灣！不管我們身處何處，抬頭看到的都是同一個月亮。」

金片子銀獎頒給動畫「二狗幫」、金片子銅獎頒給「朋友順啦」。 （編輯：謝雅竹）1131127