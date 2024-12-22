聲優木村昴接任「航海王」佛朗基配音 代表作胖虎

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（中央社記者戴雅真東京22日專電）日本集英社的少年漫畫雜誌「週刊少年Jump」今天在YouTube進行「Jump Festa 2025」直播活動，宣布將由39歲聲優（配音員）木村昴接任人氣動畫「航海王」（ONE PIECE）中角色佛朗基的配音。

日媒Sponichi Annex報導，木村昴在直播活動中身穿和矢尾一樹同款的襯衫，搭配紅色長褲和T恤亮相。他對觀眾打招呼說，「我是木村昴，將擔任佛朗基的聲優」。替佛朗基配音長達19年的矢尾一樹還親自傳授他要怎麼說佛朗基的口頭禪「Super！！」，以及如何做出他的招牌動作。

活動接近尾聲時，「航海王」作者尾田榮一郎特別傳來訊息說：「昴，接下來拜託了！」木村也表示，「我會努力做到完美的Super！」，展現了他的決心。

木村昴以動畫「哆啦A夢」中角色胖虎的聲優廣為人知，他還參與「催眠麥克風」的山田一郎，以及「咒術迴戰」的東堂葵等配音工作。

佛朗基這個角色自從2005年登場以來，已經由矢尾一樹擔任配音長達19年，不過矢尾於8日宣布畢業。他在社群媒體X帳號發文表示，「終於還是迎來了悲傷的告別，要與陪伴我人生走過將近1/4世紀的那個傢伙說再見。」

他表示，「也許就像靈魂出竅一樣，我與自己理想中的佛朗基產生了隔閡......因此，我決定暫時從千陽號下船。」

矢尾一樹表達了他的不捨，表示真的「很不甘心！也很難過！」，但他也說，「真的非常抱歉。不過，我已經找到了一個Super的接班人！」，顯示對木村昴充滿信心。（編輯：高照芬）1131222