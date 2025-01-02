周興哲新歌MV浪漫揪心 邀張鈞𡩋林柏宏譜虐戀

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（中央社記者洪素津台北2日電）歌手周興哲邀張鈞𡩋和林柏宏拍攝新曲「我們沒開始」MV，張鈞𡩋演出心臟科醫生，和病患林柏宏譜出虐戀，畫面浪漫卻又揪心，張鈞𡩋感嘆說：「誰沒有談過沒有開始的戀愛呢？」

周興哲在「Almost 幾乎是愛情」專輯中其中一曲「我們沒開始」，邀請演員張鈞𡩋和林柏宏聯手飆戲，MV中張鈞𡩋演出心臟科醫生，與飾演天才作曲家的林柏宏展開一段動人的愛情故事。

故事內容是醫生每天在病人生與死間疲於奔命，而作曲家總是在自己的浪漫下溫暖陪伴。儘管2人生活有巨大鴻溝，一個高壓、一個浪漫，但總是努力跨越，然而就當感情即將好轉之際，相異的步伐好像又走不到一起。

林柏宏透過新聞稿分享，自己飾演的角色是個步調很自在、很緩慢的人，但張鈞𡩋角色的生活非常忙碌，是很清楚人生目標、追求事業的現代女子，「所以當作曲家遇上外科醫生，像慢節奏的人和快節奏的人，他們兩個放在一起，就產生了鴻溝和差距」。

張鈞𡩋表示，角色的人生有很多目標想完成，「她需要的不只是陪伴，她需要一個在同樣速度和方向的軌道並肩往前走的人，顯然和作曲家的愛情有分岔線」。

張鈞𡩋也分享聽到歌曲的感覺，「誰沒有談過很多沒有開始的戀愛呢？這首歌會把你帶回你人生經驗的某一個階段，會讓你想起那種酸酸的甜蜜，當下會讓你覺得，其實沒有開始真的比較好，會想起很多人的過往。」

林柏宏則說，自己很久沒拍過這麼深刻、浪漫的愛情故事，「希望大家也可以在劇情當中，找到屬於自己共鳴的情感」。

周興哲「我們沒開始」MV將於3日晚上8時，在周興哲YouTube官方頻道首播。（編輯：張雅淨）1140102